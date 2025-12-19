Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jak Ukraińcy "odpłacają się Polsce"? "Być może to będzie zbyt brutalne"

19 1925 fpf gosc-0047
Zełenski spotkał się z Tuskiem
Źródło: TVN24
Polski interes, polskie bezpieczeństwo kształtują się na polu bitwy w Ukrainie - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Piotr Łukasiewicz, który kieruje ambasadą Polski w Ukrainie. Zwrócił się również z apelem, abyśmy nie byli "jak Rosjanie", którzy "najbardziej nienawidzą Ukraińców".

W piątek wizytę w Polsce złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Polski prezydent po spotkaniu z Zełenskim powiedział, iż "Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"

"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"

"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"

"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"

Pytany o te słowa w "Faktach po Faktach" w TVN24 chargé d’affaires ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz powiedział, że w tym kraju, kiedy Ukraińcy dowiadują się, że jest Polakiem, to "najpierw pojawiają się słowa podziękowania".

- Być może to będzie zbyt brutalne, ale jednak powiem tak: Ukraińcy odpłacają nam się ilością Rosjan, których likwidują bardzo skutecznie - stwierdził. Argumentował to tym, że "Rosjanie, którzy wygraliby wojnę w Ukrainie, później ruszyliby na Europę, na Polskę, na państwa bałtyckie". Łukasiewicz zaznaczył, że "polski interes, zwłaszcza polskie bezpieczeństwo kształtuje się na polu bitwy w Ukrainie".

Dyplomata zwrócił się też z apelem do rodaków, pytany o "zmieniający się klimat" wokół Ukraińców w Polsce. - Nie bądźmy jak Rosjanie. To Rosjanie najbardziej nienawidzą Ukraińców w tej chwili - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaPolskaWojna w UkrainieStosunki Polska - UkrainaWołodymyr ZełenskiKarol Nawrocki
Czytaj także:
cnb1
Lasek dwa lata temu "nie przyjmował tego do wiadomości". Oto co mówi dziś
Polska
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
METEO
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
BIZNES
Okrągły stół
Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego trafił do muzeum. "Naprawdę należy do historii"
skl
Młodzi zadali pytania. Politycy odpowiedzieli
Polska
imageTitle
Sensacyjny półfinalista Scottish Open. Koniec świetnej passy Selby'ego
EUROSPORT
Kobieta została skazana.
Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. "Szkoda została w całości naprawiona"
Kujawsko-Pomorskie
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar na Krupówkach. Dwie osoby poszkodowane
ZAKOPANE
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Chcieli tankować benzynę, z węża leciał olej napędowy
Białystok
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
METEO
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
BIZNES
imageTitle
W takim turnieju Świątek jeszcze nie grała. Hurkacz wytrwał kilka sekund
EUROSPORT
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
WARSZAWA
Policja szuka zaginionej 17-latki
Z półrocznym synem miała pojechać do galerii handlowej. Szuka jej policja
Rzeszów
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
WARSZAWA
Napad na jubilera w Krakowie
Napad na jubilera. Na miejscu "duże siły policyjne"
Kraków
Waldemar Żurek
Żurek reaguje na uzasadnienie sądu w sprawie Romanowskiego
Polska
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
BIZNES
imageTitle
Stoch załamany. "Może niepotrzebnie mielimy ten temat?"
EUROSPORT
Gęste mgły ogarną Polskę
Żółte alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
krwawe trofeum dokument w Plusie
Najwyższa nagroda Best of Show dla Ewy Galicy za "Krwawe trofeum"
Kultura i styl
Politycy PiS: zakaz "powoływania się na swoją konstytucję". Czy to orzekł TSUE?
FAŁSZPolitycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda
Zuzanna Karczewska
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
METEO
imageTitle
"Wszystko wróciło do normy". Polska rewelacja sezonu uspokaja
EUROSPORT
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Jedna z najgłośniejszych premier tego roku już na HBO Max
Kultura i styl
Mężczyzna podpalił posterunek policji
"Podpalił posterunek w akcie zemsty"
Białystok
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury
Polska
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski Donald Tusk
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"
Polska
Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica