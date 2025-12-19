Jak Ukraińcy "odpłacają się Polsce"? "Być może to będzie zbyt brutalne"

Zełenski spotkał się z Tuskiem Źródło: TVN24

W piątek wizytę w Polsce złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Polski prezydent po spotkaniu z Zełenskim powiedział, iż "Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem".

Pytany o te słowa w "Faktach po Faktach" w TVN24 chargé d’affaires ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz powiedział, że w tym kraju, kiedy Ukraińcy dowiadują się, że jest Polakiem, to "najpierw pojawiają się słowa podziękowania".

- Być może to będzie zbyt brutalne, ale jednak powiem tak: Ukraińcy odpłacają nam się ilością Rosjan, których likwidują bardzo skutecznie - stwierdził. Argumentował to tym, że "Rosjanie, którzy wygraliby wojnę w Ukrainie, później ruszyliby na Europę, na Polskę, na państwa bałtyckie". Łukasiewicz zaznaczył, że "polski interes, zwłaszcza polskie bezpieczeństwo kształtuje się na polu bitwy w Ukrainie".

Dyplomata zwrócił się też z apelem do rodaków, pytany o "zmieniający się klimat" wokół Ukraińców w Polsce. - Nie bądźmy jak Rosjanie. To Rosjanie najbardziej nienawidzą Ukraińców w tej chwili - podkreślił.

