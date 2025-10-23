Brak pieniędzy w ochronie zdrowia. Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"

Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie" dotyczącym luki finansowej w ochronie zdrowia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zaplanowane na koniec tego roku zabiegi mogą być w niektórych szpitalach przesuwane na początek przyszłego - powiedziała w RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Powód? W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy i trzeba szukać oszczędności. Szefowa resortu zdrowia przyznała, że potrzebne są działania reformatorskie. Te, jak mówiła kilka dni temu, mogą dotyczyć między innymi zasad ustalania wynagrodzeń dla medyków.

Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie"

O braku pieniędzy w ochronie zdrowia mówił w programie "Tak jest" w TVN24 Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, były wiceminister zdrowia.

- Najgorszy możliwy wariant, który może się wydarzyć, to jest luka na poziomie 14 miliardów złotych w roku 2025 i 23 miliardów złotych w roku 2026 - powiedział.

- W momencie, kiedy powstawał Narodowy Fundusz Zdrowia i powstawał system ochrony zdrowia w tym kształcie, jakim mamy dzisiaj, czyli system składkowy (...) w 1998 roku, to wszystko było zaplanowane w taki sposób, że co do zasady będziemy finansować ochronę zdrowia ze składki zdrowotnej - mówił dalej Szulc.

Wskazywał, że składka zdrowotna utrzymuje się na stałym poziomie, a nowoczesne technologie medyczne są "coraz droższe".

- Narodowy Fundusz Zdrowia stracił możliwość do zapewnienia stu procent finansowania tego, do czego jest zobowiązany, wprost ze składki zdrowotnej i to się stało tak dwa lata temu z niewielkim okładem, bo to było w roku 2022 - tłumaczył.

Wiceszef NFZ: to najważniejsze i najtrudniejsze zadanie

Wiceszef NFZ był też pytany o konkretne kroki, które można wykonać, by rozwiązać tę sytuację. - Jeżeli miałbym zacząć od tego, co jest najważniejszym, a jednocześnie chyba najtrudniejszym zadaniem, to jednak renegocjacja sposobu ustalania minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia - powiedział.

- Nie, żeby komukolwiek zmniejszać, czy komukolwiek zabierać pieniądze, które już ma, tylko żeby zastanowić się jednak nad tym, czy te wzrosty rok do roku faktycznie mają być tak duże, jak były przez ostatnich kilka lat - kontynuował Szulc.

Wiceszef NFZ o "najważniejszym i najtrudniejszym zadaniu" dotyczącym finansów w ochronie zdrowia Źródło: TVN24

- Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu miała spełnić bardzo ważne zadanie - to znaczy doprowadzić do sytuacji, w której wynagrodzenia medyków w Polsce będą na dobrym poziomie. I one naprawdę w tym momencie są na poziomie dobrym albo bardzo dobrym. Myślę, że naprawdę do tej regulacji trzeba usiąść - mówił dalej.

- Trzeba też usiąść do - i to już umożliwiła nam nowelizacja ustawy o świadczeniach i działalności leczniczej przyjęta w lipcu tego roku - podjęcia działań, które też zmniejszą koszty po stronie świadczeniodawców. Czyli pozwolą na wykonywanie kontraktów z mniejszym zaangażowaniem personelu w tańszy sposób - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD