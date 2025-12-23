Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W PiS są "dwie wizje". Dworczyk: nie wiem, czy da się je połączyć w jednej formacji 

23 0730 jnj gosc-0004
Dworczyk: w PiS są dwie wizje rozwoju partii
Źródło: TVN24
Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości związana jest z dyskusją na temat wizji rozwoju partii - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł PiS Michał Dworczyk, odnosząc się do trwającego konfliktu. Jak ocenił, "dobrze, że taka dyskusja się toczy". Przyznał jednak, że "gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach".

Michał Dworczyk mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i walkach frakcji. Główny spór toczą tak zwani maślarze z harcerzami, czyli stronnikami Mateusza Morawieckiego. Oprócz Tobiasza Bocheńskiego z "maślarzami" związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro

Europoseł PiS powiedział, że "dzisiejsza sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości związana jest z dyskusją na temat wizji rozwoju partii".

- W największym uproszczeniu są dwie wizje. Z jednej strony koncepcja partii, która radykalizuje przekaz, wchodzi w licytacje z innymi prawicowymi partiami, między innymi Konfederacją, w licytacje na różnego rodzaju bardzo ostre hasła. I druga koncepcja, nowoczesnej, konserwatywnej partii, która skupia się na projektach rozwojowych, ambitnych pomysłach na przyszłość Polski - opowiadał.

Jego zdaniem "dobrze, że taka dyskusja się toczy". - Gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach, bo to akurat nam nie służy, co widać po kolejnych sondażach, które pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie ma gorsze poparcie - stwierdził.

Pytany, czy po tej dyskusji, harcerze z maślarzami są jeszcze w stanie się dogadać, odparł, że "to nie jest kwestia sprowadzania tego wszystkiego do spraw personalnych, czy pan X z panem Y się może porozumieć".

- Pytanie jest takie, czy te dwie wizje nowoczesnej prawicy da się połączyć w jednej formacji politycznej w dzisiejszych czasach. Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS

Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS

PODCAST POLITYCZNY
"Sasin zwiera szyki". Zorganizował spotkanie "przeciwko Morawieckiemu"

"Sasin zwiera szyki". Zorganizował spotkanie "przeciwko Morawieckiemu"

Dworczyk mówił, że "takie emocje były wielokrotnie w partii". - Czy akurat w mediach takie dyskusje się toczyły, to sobie nie przypominam. Rzeczywiście jest to chyba najbardziej medialna dyskusja, która toczy się od lat - przyznał.

Dworczyk: Kurski powinien skupić się na swojej pracy i nie zabierać głosu publicznie

Europoseł PiS skomentował też wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego opublikowany w połowie grudnia. W bardzo długim wpisie w serwisie X, zaczynającym się od sformułowania "Wszystkie ręce na pokład", Kurski zasugerował, że Mateusz Morawiecki działa na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Napisał też, że "były premier powinien być otoczony przez naszą partię ochroną". "Jeśli jest on czymś szantażowany, jeśli kuszony jest kooptacją do władzy i osobistymi gwarancjami w zamian za rozbicie albo osłabienie prawicy (jak sekundują mu media i politycy K13G) to jego obowiązkiem jest stanięcie w prawdzie i powiedzenie tego albo publicznie albo swojemu politycznemu zwierzchnikowi" - ocenił. 

Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne

Dworczyk zapytany, czy Morawiecki jest szantażowany, odparł, że "to są jakieś bzdury". - Przytaczanie akurat wypowiedzi Jacka Kurskiego jest kompletnie bez sensu, ponieważ on nie pełni dzisiaj żadnej funkcji w partii - stwierdził.

Dodał również, że Kurski "nie jest również parlamentarzystą, bo mimo wysokiego miejsca, jakie posiadał, przegrał wybory w 2024 roku". - Nie warto odnosić się do tego typu niegrzecznych wypowiedzi - ocenił. Według Dworczyka Kurski "powinien skupić się na swojej pracy i nie zabierać głosu publicznie".

OGLĄDAJ: Dworczyk o wypowiedziach Kurskiego: bzdury, insynuacje i kłamstwa
pc

Dworczyk o wypowiedziach Kurskiego: bzdury, insynuacje i kłamstwa

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Michał DworczykPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. Znaleźli go w mieszkaniu z kolegą i rozsypaną na stole amfetaminą
WARSZAWA
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
METEO
Kolizja z karetką w miejscowości Harklowa
Karetka wiozła pacjentkę do szpitala, doszło do zderzenia. "Ponad promil"
Kraków
Ksiądz
Pierwszy biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii stanie przed sądem. Ruszył proces
Kraków
imageTitle
Nie żyje mistrz olimpijski
EUROSPORT
Lublin, 15.12.2025. Konkurs na najpiękniejszą chatkę z piernika w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Zanim w święta powiesz bliskiej kobiecie "sama to sobie robisz" lub "nikt ci nie kazał"
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
BIZNES
imageTitle
Święta świętami, ale waga musi się zgadzać
EUROSPORT
GettyImages-2252194203
"Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii obronności Turcji"
Świat
To "okrucieństwo wobec karpi" - piszą aktywiści
Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi
Bartłomiej Plewnia
Polski myśliwiec
Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce
Świat
ODESSA
Zmasowany atak rakietowy. Alarm w całej Ukrainie
Świat
Grzegorz Braun
PiS i Braun w koalicji? Co na to Polacy
Polska
52 min
pc
Co ten polityczny rok nam zrobił? 10 książek, które trzeba przeczytać
Kultura polityczna
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
BIZNES
dzieci-policja
Dramatyczna interwencja w Poznaniu. "Żadna placówka nie wyraziła woli"
Polska
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Kopalnia kryptowalut w gmachu NSA. Milionowe straty i zagraniczny ślad
WARSZAWA
imageTitle
Kolejna operacja Neymara. Mundial pod znakiem zapytania
EUROSPORT
Będzie ślisko
Na drogach może być ślisko. Uważajmy
METEO
Rubio
"Wygląda na to, że śpiewają na inną nutę". Podziały wśród ludzi Trumpa
Świat
imageTitle
Robert Kubica doceniony. Wysokie miejsce Polaka w rankingu
EUROSPORT
Putin
Były brytyjski ambasador w Moskwie: takie myślenie jest fantazją
Świat
Grenlandia
Trump: musimy mieć Grenlandię
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
Polska
Zbigniew Ziobro
Najnowsze sondaże, śmierć legendarnego muzyka, tragedia w kopalni
warto wiedzieć
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
METEO
Kopalnia węgla kamiennego "Pniówek"
Tragedia w kopalni. Dwaj górnicy nie żyją
Katowice
imageTitle
Szalona radość po golu na PNA. Mogło skończyć się tragicznie
EUROSPORT
imageTitle
Napoli z Superpucharem Włoch i wielką kasą
EUROSPORT
Bliżej do budowy kolejnych odcinków S19 w województwie mazowieckim
Powstaną dwa odcinki trasy S19
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica