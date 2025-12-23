W PiS są "dwie wizje". Dworczyk: nie wiem, czy da się je połączyć w jednej formacji 

Dworczyk: w PiS są dwie wizje rozwoju partii Źródło: TVN24

Michał Dworczyk mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i walkach frakcji. Główny spór toczą tak zwani maślarze z harcerzami, czyli stronnikami Mateusza Morawieckiego. Oprócz Tobiasza Bocheńskiego z "maślarzami" związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro.

Europoseł PiS powiedział, że "dzisiejsza sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości związana jest z dyskusją na temat wizji rozwoju partii".

- W największym uproszczeniu są dwie wizje. Z jednej strony koncepcja partii, która radykalizuje przekaz, wchodzi w licytacje z innymi prawicowymi partiami, między innymi Konfederacją, w licytacje na różnego rodzaju bardzo ostre hasła. I druga koncepcja, nowoczesnej, konserwatywnej partii, która skupia się na projektach rozwojowych, ambitnych pomysłach na przyszłość Polski - opowiadał.

Jego zdaniem "dobrze, że taka dyskusja się toczy". - Gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach, bo to akurat nam nie służy, co widać po kolejnych sondażach, które pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie ma gorsze poparcie - stwierdził.

Pytany, czy po tej dyskusji, harcerze z maślarzami są jeszcze w stanie się dogadać, odparł, że "to nie jest kwestia sprowadzania tego wszystkiego do spraw personalnych, czy pan X z panem Y się może porozumieć".

- Pytanie jest takie, czy te dwie wizje nowoczesnej prawicy da się połączyć w jednej formacji politycznej w dzisiejszych czasach. Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak - dodał.

Dworczyk mówił, że "takie emocje były wielokrotnie w partii". - Czy akurat w mediach takie dyskusje się toczyły, to sobie nie przypominam. Rzeczywiście jest to chyba najbardziej medialna dyskusja, która toczy się od lat - przyznał.

Dworczyk: Kurski powinien skupić się na swojej pracy i nie zabierać głosu publicznie

Europoseł PiS skomentował też wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego opublikowany w połowie grudnia. W bardzo długim wpisie w serwisie X, zaczynającym się od sformułowania "Wszystkie ręce na pokład", Kurski zasugerował, że Mateusz Morawiecki działa na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Napisał też, że "były premier powinien być otoczony przez naszą partię ochroną". "Jeśli jest on czymś szantażowany, jeśli kuszony jest kooptacją do władzy i osobistymi gwarancjami w zamian za rozbicie albo osłabienie prawicy (jak sekundują mu media i politycy K13G) to jego obowiązkiem jest stanięcie w prawdzie i powiedzenie tego albo publicznie albo swojemu politycznemu zwierzchnikowi" - ocenił.

Dworczyk zapytany, czy Morawiecki jest szantażowany, odparł, że "to są jakieś bzdury". - Przytaczanie akurat wypowiedzi Jacka Kurskiego jest kompletnie bez sensu, ponieważ on nie pełni dzisiaj żadnej funkcji w partii - stwierdził.

Dodał również, że Kurski "nie jest również parlamentarzystą, bo mimo wysokiego miejsca, jakie posiadał, przegrał wybory w 2024 roku". - Nie warto odnosić się do tego typu niegrzecznych wypowiedzi - ocenił. Według Dworczyka Kurski "powinien skupić się na swojej pracy i nie zabierać głosu publicznie".

