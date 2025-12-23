Logo strona główna
Polska

Żurek "z ogromnym ubolewaniem przyjął" decyzję Nawrockiego

Waldemar Żurek
Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych
Źródło: TVN24
Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że opracowuje dla prokuratorów "specjalne wytyczne", dotyczące spraw piratów drogowych. Przekazał, że już wydał polecenie, aby "brali aktywny udział" w sprawach, w których sąd może wydać zakaz prowadzenia pojazdów. Skomentował też decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy podwyższającej kary dla piratów drogowych.

Waldemar Żurek został zapytany we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu przez reporterkę TVN24 Michalinę Czepitę o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawę uderzającą w piratów drogowych.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny powiedział, że w pierwszym tygodniu swojego urzędowania - w lipcu 2025 roku - powołał zespół składający się z przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, policji, prokuratury, sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości. - My diagnozujemy sytuację na drogach, bo ona jest dramatyczna. Bardzo wiele osób nic nie robi sobie z zakazów - stwierdził.

"Element szpili". Prezydent "popełnił błąd"
Żurek o "specjalnych wytycznych dla prokuratorów"

Wskazał też, że zakazy prowadzenia pojazdów "były i nadal mogą być orzekane na posiedzeniach niejawnych" sądu. Dodał, że "mieliśmy rekordzistę", który miał 23 wydane zakazy.

- Ta ustawa (...) miała zaostrzyć kary wobec osób, które łamią przepisy ruchu drogowego. Z ogromnym ubolewaniem przyjąłem tę decyzję. Bardzo często widzimy piratów drogowych na naszych ulicach i kończy się to dramatycznie, giną ludzie - zaznaczył Żurek.

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Poinformował, że opracowuje "specjalne wytyczne dla prokuratorów". - Już wydałem polecenie, żeby prokuratorzy we wszystkich tych sprawach, gdzie jest możliwość orzeczenia zakazu (prowadzenia pojazdu - red.), brali aktywny udział, wnosili do sądu o przeprowadzenie rozprawy, tak żeby z pola widzenia sądu nie ginęło to, że ktoś już ma zakaz. Kolejny raz dawanie mu tego samego zakazu, bez surowej kary, jest tak naprawdę destrukcyjne dla tej osoby i dla otoczenia - powiedział minister sprawiedliwości. Zapewnił, że będzie to monitorował.

Wspomniał, że prowadzono także "rozmowy z instytucją" na temat utworzenia tzw. "elektronicznych obrączek", które będą "pokazywały, czy osoba mająca zakaz (prowadzenia pojazdu - red.) siada za kółko, czy jest tylko pasażerem". Minister nie sprecyzował, z którą instytucją były prowadzone rozmowy.

- Wieloaspektowo próbujemy podejść do tego tematu, ale niestety te działania prezydenta nam nie pomagają - podsumował Żurek.

Nawrocki skierował do TK ustawę o ruchu drogowym

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 7 listopada. W miniony czwartek Sejm opowiedział się za poprawkami Senatu. W poniedziałek prezydent ją podpisał, ale jednocześnie skierował do TK.

Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
Projekt ustawy zakłada m.in., że za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowe przepisy mają bezpośrednio uderzyć w osoby świadomie i rażąco lekceważące prawo drogowe. Zmiany zakładają też, że z udziału w ruchu drogowym mają zostać wyeliminowani m.in. recydywiści i posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów. Surowsze sankcje mają wywołać efekt odstraszający.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE. Według TSUE polski Trybunał "nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu". Stwierdzono też, że powołanie trzech sędziów TK w grudniu 2015 roku oraz jego prezeski w grudniu 2016 roku "naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce".

Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Kryzys w TK rozpoczął się w 2015 roku. Tuż po wygranych wyborach większość sejmowa PiS zmieniła ustawę o Trybunale i uchwaliła nieważność wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. Na ich miejsce powołano trzy inne osoby: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Cioch i Morawski zmarli w 2017 roku, na ich miejsca Sejm wybrał Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego. To właśnie tych trzech sędziów określa się mianem dublerów.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku - w marcu 2024 - Sejm przyjął uchwałę, w której zaapelował do tych sędziów o ustąpienie ze stanowisk. Od momentu uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw, a Sejm nie powołuje nowych sędziów do TK.

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Ten i innych materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

