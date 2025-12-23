Żurek "z ogromnym ubolewaniem przyjął" decyzję Nawrockiego

Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych Źródło: TVN24

Waldemar Żurek został zapytany we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu przez reporterkę TVN24 Michalinę Czepitę o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej ustawę uderzającą w piratów drogowych.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny powiedział, że w pierwszym tygodniu swojego urzędowania - w lipcu 2025 roku - powołał zespół składający się z przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, policji, prokuratury, sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości. - My diagnozujemy sytuację na drogach, bo ona jest dramatyczna. Bardzo wiele osób nic nie robi sobie z zakazów - stwierdził.

Żurek o "specjalnych wytycznych dla prokuratorów"

Wskazał też, że zakazy prowadzenia pojazdów "były i nadal mogą być orzekane na posiedzeniach niejawnych" sądu. Dodał, że "mieliśmy rekordzistę", który miał 23 wydane zakazy.

- Ta ustawa (...) miała zaostrzyć kary wobec osób, które łamią przepisy ruchu drogowego. Z ogromnym ubolewaniem przyjąłem tę decyzję. Bardzo często widzimy piratów drogowych na naszych ulicach i kończy się to dramatycznie, giną ludzie - zaznaczył Żurek.

Poinformował, że opracowuje "specjalne wytyczne dla prokuratorów". - Już wydałem polecenie, żeby prokuratorzy we wszystkich tych sprawach, gdzie jest możliwość orzeczenia zakazu (prowadzenia pojazdu - red.), brali aktywny udział, wnosili do sądu o przeprowadzenie rozprawy, tak żeby z pola widzenia sądu nie ginęło to, że ktoś już ma zakaz. Kolejny raz dawanie mu tego samego zakazu, bez surowej kary, jest tak naprawdę destrukcyjne dla tej osoby i dla otoczenia - powiedział minister sprawiedliwości. Zapewnił, że będzie to monitorował.

Wspomniał, że prowadzono także "rozmowy z instytucją" na temat utworzenia tzw. "elektronicznych obrączek", które będą "pokazywały, czy osoba mająca zakaz (prowadzenia pojazdu - red.) siada za kółko, czy jest tylko pasażerem". Minister nie sprecyzował, z którą instytucją były prowadzone rozmowy.

- Wieloaspektowo próbujemy podejść do tego tematu, ale niestety te działania prezydenta nam nie pomagają - podsumował Żurek.

Nawrocki skierował do TK ustawę o ruchu drogowym

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 7 listopada. W miniony czwartek Sejm opowiedział się za poprawkami Senatu. W poniedziałek prezydent ją podpisał, ale jednocześnie skierował do TK.

Projekt ustawy zakłada m.in., że za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowe przepisy mają bezpośrednio uderzyć w osoby świadomie i rażąco lekceważące prawo drogowe. Zmiany zakładają też, że z udziału w ruchu drogowym mają zostać wyeliminowani m.in. recydywiści i posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów. Surowsze sankcje mają wywołać efekt odstraszający.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE. Według TSUE polski Trybunał "nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu". Stwierdzono też, że powołanie trzech sędziów TK w grudniu 2015 roku oraz jego prezeski w grudniu 2016 roku "naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce".

Kryzys w TK rozpoczął się w 2015 roku. Tuż po wygranych wyborach większość sejmowa PiS zmieniła ustawę o Trybunale i uchwaliła nieważność wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. Na ich miejsce powołano trzy inne osoby: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Cioch i Morawski zmarli w 2017 roku, na ich miejsca Sejm wybrał Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego. To właśnie tych trzech sędziów określa się mianem dublerów.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 roku - w marcu 2024 - Sejm przyjął uchwałę, w której zaapelował do tych sędziów o ustąpienie ze stanowisk. Od momentu uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw, a Sejm nie powołuje nowych sędziów do TK.

