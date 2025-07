"Słońce przyciąga", "pogoda prowokuje". Dlaczego toniemy

Debata "Śmierć w wodzie". Kwaśny: wiemy, że jesteśmy w czołówce, tej tragicznej Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

ZOBACZ CAŁĄ DEBATĘ W TVN24+

Co roku - zwłaszcza w sezonie letnim - powraca temat utonięć i tego, jak Polacy zachowują się nad wodą. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2024 roku zgłoszono policji 488 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 444 osoby. Najwięcej osób utonęło w rzekach - było ich 121.

O statystykach utonięć mówiła w debacie "Śmierć pod wodą" w TVN24+ dziennikarka tvn24.pl Anna Kwaśny, autorka reportażu "Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata". - Te liczby nie są w Europie bardzo dokładnie podawane, natomiast wiemy, że jesteśmy w czołówce, tej tragicznej - powiedziała.

- W tym sezonie najwięcej utonięć było 6 lipca, sześć w ciągu doby. Nie sposób nie połączyć tego z tym, że temperatura wynosiła 32 stopnie, ostrzeżenia w 13 województwach przed upałem. Niestety, słońce nas przyciąga - przekazała.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć? Zobacz cały materiał

Kto najczęściej jest wymieniany w statystykach utonięć

Jak poinformował ekspert ratownictwa wodnego Marcin Siwek, podręcznikowy, najbardziej statystyczny przykład osoby, który jest najczęściej wymieniany w statystykach, to mężczyzna po 55. roku życia - często pod wpływem alkoholu.

- Pozytywna informacja jest taka, że dzieci i młodzież to jest absolutna mniejszość w tej statystyce. Te nasze dzieci i nasza młodzież jest naprawdę doedukowana - dodał. Zdaniem eksperta przyczyny utonięć są wielopłaszczyznowe, jednak zgodził się z tym, że "piękna pogoda prowokuje nas do wejścia do wody".

O tym, jak obecnie wygląda nauka pływania dzieci, mówiła była zawodniczka i trenerka Adrianna Wawrzynkiewicz. - Teraz nadal dzieci mniej więcej w drugiej klasie zaczynają chodzić na basen szkolny, ale to, co my myślimy o tym, co tam się dzieje, daleko odbiega od tego, jak by każdy chciał, żeby to wyglądało. Przede wszystkim jest za dużo dzieci na instruktora - oceniła.

Wskazała również na to, że w grupach często są dzieci, których umiejętności pływania są na różnym poziomie. - Nie chodzi o to, żeby te dzieci nauczyły się pływać kraulem, delfinem czy jakimkolwiek stylem (...), tylko chodzi o samo bezpieczeństwo w wodzie, żeby one potrafiły podstawy, czyli nauka oddychania i nauka samego leżenia na wodzie - tłumaczyła.