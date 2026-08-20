Ustawa "lex szarlatan". Jest decyzja prezydenta

Nawrocki: ogłaszam własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom Źródło wideo: Kancelaria prezydenta Źródło zdj. gł.: KPRP

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O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w serwisie X. - Państwo musi chronić pacjentów przed oszustami, którzy żerują na chorobie i ludzkim strachu - mówił Karol Nawrocki. - Państwo musi jednak także opierać swoje działania na poszanowaniu konstytucji, wolności obywateli i swobody działalności gospodarczej - dodał.

Karol Nawrocki skierował "lex szarlatan" do Trybunału Konstytucyjnego

Według Nawrockiego, cel ustawy "jest słuszny”, jednak "problemem mogą okazać się proponowane w niej środki". - Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne - ocenił. Nawrocki wyjaśnił, że jego decyzja poprzedzona została konsultacjami z zaproszonymi do kancelarii prezydenta "przedstawicielami zawodów medycznych, Rzecznikiem Praw Pacjenta, organizacji pacjentów i biznesu".

Nawrocki stwierdził również, że "do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób, zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną".

Prezydent podkreślił, że potrzebne są przepisy, które w sposób skuteczny zablokują działalność oszustów, nie uderzając przy tym w uczciwych ludzi. - Dlatego ogłaszam dzisiaj moją własną inicjatywę legislacyjną przeciw szarlatanom. Przygotowałem projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który jest realnym, skutecznym i przede wszystkim bezpiecznym dla demokracji rozwiązaniem problemu szarlatanów - poinformował.

Oświadczenie Prezydenta RP ws. kolejnych ustaw. pic.twitter.com/SkkCUZwiMV — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Kancelaria Prezydenta

"Lex szarlatan" - co zakłada ustawa?

Kierowana do TK ustawa przygotowana przez rząd zakładała wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych, zdefiniowanych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę, która nie wykonuje wykonuje zawodu medycznego. Planowano też zakazanie oferowania lub stosowania metod diagnostycznych czy leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego.

Regulacja miałaby wprowadzać również zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych w zakresie diagnostyki lub leczenia małoletnich, chorób onkologicznych, ciężkich nieuleczalnych chorób lub zaburzeń psychicznych.

O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta między innymi środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i RPP. Przeciwni byli przedstawiciele tak zwanej medycyny alternatywnej.