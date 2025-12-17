Logo strona główna
Polska

Sejm zdecydował w sprawie weta do ustawy łańcuchowej. Kto jak głosował?

Sejm
Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy łańcuchowej
Źródło: TVN24
Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192. Nie osiągnięto wymaganej większości potrzebnej do odrzucenia weta. W głosowaniu nie brało udziału 22 posłów, w tym Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wyjaśniał, że prezes PiS był wczoraj "lekko przeziębiony", a dzisiaj "zdaje się, że mocniej".

W środę posłowie głosowali nad ponownym uchwaleniem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli odrzuceniem weta prezydenta do tak zwanej ustawy łańcuchowej. Nowela wprowadzała zakaz trzymania psów na uwięzi i wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową, podpisał futerkową

Nawrocki zawetował ustawę łańcuchową, podpisał futerkową

"Wieś chce zmiany, chce lepszego traktowania zwierząt". W Sejmie o prezydenckim wecie

"Wieś chce zmiany, chce lepszego traktowania zwierząt". W Sejmie o prezydenckim wecie

Jak głosowano w sprawie ustawy łańcuchowej

Za odrzuceniem weta głosowało 246 posłów - 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 31 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy, 4 z partii Razem i 4 posłów niezależnych. Do obalenia weta potrzebne były 263 głosy.

Przeciw odrzuceniu weta było 192 parlamentarzystów - 175 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 10 z Konfederacji, 4 z koła Republikanów, 2 z Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden poseł niezależny. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przepisami, aby ponownie uchwalić ustawę i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w tym przypadku 263 głosy. Nie osiągnięto jednak wymaganej większości.

ZOBACZY WYNIKI INDYWIDUALNE >>>

Jarosław Kaczyński nieobecny w czasie głosowania

W głosowaniu nie wzięło udziału 22 posłów, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej. We wrześniu Kaczyński był w grupie 49 posłów PiS, którzy głosowali za przyjęciem tzw. ustawy łańcuchowej.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk pytany po głosowaniu o powód nieobecności Kaczyńskiego, odpowiedział, że prezes PiS był wczoraj "lekko przeziębiony", a dzisiaj "zdaje się, że mocniej".

Jak przekazała na antenie TVN24 dziennikarka Agata Adamek, prezesa PiS w środę od rana nie było w Sejmie.

Weto do ustawy łańcuchowej

Kiedy na początku grudnia prezydent Karol Nawrocki informował o zawetowaniu ustawy łańcuchowej, argumentował, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to według niego jest ona źle napisana i tworzy nowe problemy - w tym kontekście mówił o określanych w niej normach dotyczących kojców. W zamian zaproponował swój własny projekt.

>> Prezydent wetuje ustawę łańcuchową i proponuje swoją. Czym się różnią? <<

Podczas środowej debaty poprzedzającej głosowanie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że nowelizacja jest wyrazem stygmatyzacji wsi i hipokryzji. Posłowie KO podkreślali zaś, że "ta ustawa dotyczy łańcuchów, ta ustawa nie dotyczy miast i wsi".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

TAGI:
Karol NawrockiSejmKoalicja 15 październikazwierzętaOchrona zwierząt
