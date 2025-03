Tusk o "małym białym busiku". Stanowcza odpowiedź premiera

Tusk: będziemy postępowali w sposób bezwzględny

Premier Tusk, zapytany w czwartek o to, czy przedłużenie obowiązywania ograniczenia jest tylko formalnością, przypomniał, że zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium, RP prawo do składania wniosków o ochronę międzynarodową można czasowo zawiesić na 60 dni. - Później trzeba je będzie przedłużać. Będzie to wymagało także decyzji parlamentu. Będziemy je przedłużać tak długo, jak to będzie potrzebne - mówił premier.