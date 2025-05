Napastnik, ofiara i ciężko ranny strażnik. Kim są?

Kim była ofiara makabrycznej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Relacja Artura Węgrzynowicza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Sprawca zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego został zatrzymany. Ofiara, którą brutalnie zaatakował, była portierką w jednym z uniwersyteckich budynków. Co jeszcze wiemy o sprawie?

Kluczowe fakty: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do makabrycznej zbrodni. Nie żyje pracowniczka uczelni.

Policja zatrzymała młodego mężczyznę.

Coraz więcej wiemy zarówno o ofierze, osobie, która została ranna, a także o napastniku. Publikujemy oficjalne i nieoficjalne informacje w sprawie.

Ofiara śmiertelna ataku na UW

Ofiara to portierka w jednym z budynków na Uniwersytecie Warszawskim. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kobieta urodziła się w 1972 roku. Miała rozległe obrażenia głowy. - Wszystko wskazuje na to, że kobieta broniła się przed tym atakiem, policjanci mówią o bardzo dużej liczbie ran - przekazał Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał, że "kobieta poniosła śmierć na miejscu". Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, miała męża i dzieci.

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Ranny strażnik

Jak przekazał Węgrzynowicz, ranny to 39-letni pracownik straży na Uniwersytecie Warszawskim. Trafił do szpitala z ciężkim urazem głowy i z ranami ciętymi dłoni. Jego stan jest określany jako bardzo poważny. Skiba potwierdził, że strażnik "został odwieziony z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala".

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Sprawca ataku na UW

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie informował, że napastnik to 22-letni obywatel Polski, który nie jest mieszkańcem Warszawy. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl, pochodzi on z Gdyni. Prokurator Skiba przekazał później w rozmowie na antenie TVN24, że sprawca "jest osobą związaną z Uniwersytetem Warszawskim, jest to student uniwersytetu". Prokurator dodał, że mężczyzna "został zatrzymany, nie stawiał oporu".

Wcześniej Artur Węgrzynowicz informował, że według naszych nieoficjalnych informacji "w momencie zbrodni był niezwykle spokojny, nie uciekał, nie próbował się ukryć". - On z tą siekierą chodził tutaj po dziedzińcu - dodał.

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, wszystko wskazuje na to, że kobieta była przypadkową ofiarą 22-latka. Policjanci pobrali zatrzymanemu krew do badań, będą sprawdzać, czy był pod wpływem środków odurzających. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że "na komendzie sprawiał wrażenie, jakby nie miał kontaktu z rzeczywistością".

Studiował prawo.

Dowiedz się więcej: Adam Bodnar był na UW w czasie ataku. Zabrał głos

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo