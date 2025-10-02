Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?

BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
Bojanowski o nielegalnym składowaniu odpadów: jednej nocy można zarobić około 100 tysięcy złotych
Źródło: TVN24
To jest naprawdę nie do pomyślenia - mówił na antenie TVN24 Wojciech Bojanowski, autor reportażu na temat nielegalnego składowania odpadów, do którego materiały powstawały osiem lat. - Jednej nocy na tym procederze można zarobić około 100 tysięcy złotych, a skutki dla środowiska są opłakane - powiedział.
Kluczowe fakty:

W Warszawie każdego roku produkowane są 824 tysiące ton odpadów. Za ich odebranie i zagospodarowanie mieszkańcy płacą aż 889 milionów złotych rocznie. Zgodnie z prawem śmieci mają trafiać do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie sortowane są na poszczególne kategorie, a to, czego nie da się poddać recyklingowi, powinno pojechać do spalarni lub na odpowiednio zabezpieczone składowisko odpadów.

W praktyce sprawa wygląda jednak inaczej. Jedna z warszawskich firm wywozi odpady i nielegalnie składuje je w "dziurze w ziemi", o czym mówi reportaż "Umowa śmieciowa" Wojciecha Bojanowskiego dostępny już teraz w TVN24+.

OGLĄDAJ: Umowa śmieciowa
Bojanowski

Umowa śmieciowa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"To jest naprawdę nie do pomyślenia"

- Skandal. To, co się dzieje, jest naprawdę nie do pomyślenia - mówił o sprawie nielegalnego składowania odpadów autor reportażu "Umowa śmieciowa" Wojciech Bojanowski na antenie TVN24.

- Myśmy przebadali wodę ze studni (w pobliżu miejsca, gdzie nielegalnie składowane są odpady - red.) i okazało się, że w tej wodzie są pochodne leków psychotropowych, są tam składniki płynu do chłodnic i to się dzieje tuż obok nas - wskazał.

Za odebranie i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy Warszawy płacą niemal 900 milionów złotych rocznie
Za odebranie i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy Warszawy płacą niemal 900 milionów złotych rocznie
Źródło: TVN24

Bojanowski powiedział, że "zamiast na składowisko, zamiast do spalarni, co noc dziesiątki ciężarówek wyjeżdżają z jednej z warszawskich firm i trafiają do tak zwanej dziury w ziemi". - Jednej nocy na tym procederze można zarobić około 100 tysięcy złotych, a skutki dla środowiska są naprawdę opłakane - mówił.

Przekazał, że firmą zajmowała się prokuratura, a w sprawie było prowadzone prokuratorskie śledztwo. Jedna z notatek z akt, do której dotarł Bojanowski, mówi, że "co noc te ciężarówki jeździły pod Mińsk Mazowiecki i tam te śmieci były wysypywane". - Tam nie ma najmniejszego zabezpieczenia. Wokół mieszkają ludzie, są pola uprawne - mówił reporter TVN24.

- Na każdej ciężarówce jest 25 ton odpadów. 10 ciężarówek - to daje nam 250 ton odpadów każdej nocy - tłumaczył.

OGLĄDAJ: Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?
pc

Wody czerwone. Kto zapłaci za odpady z fabryki trotylu?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"To jest katastrofa ekologiczna"

Bojanowski poinformował, że ustalenia z reportażu zostały przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Urzędowi Miasta.

- Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, mówią jednoznacznie - to jest katastrofa ekologiczna, która dzieje się na naszych oczach i właściwie za nasze pieniądze. Bo za to, żeby te śmieci zostały odpowiednio przetworzone, za to, żeby trafiły do odpowiedniego zakładu, wszyscy płacimy - mówił.

Jak dodał, po badaniu próbki odpadów z firmy nielegalnie wywożącej śmieci okazało się, iż "ze względu na wysoką zawartość węgla organicznego te śmieci nie mogą trafić na legalne składowisko, ale też na składowisko odpadów niebezpiecznych". 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
OdpadyWarszawa
Czytaj także:
Pilne
Atak przed synagogą. Ranni w Manchesterze
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
METEO
Z mieszkania zniknął sejf
Ukradli sejf z mieszkania. W środku było 250 tysięcy dolarów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Sewerynówce (woj. lubelskie)
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu
Lublin
Nietypowa interwencja na cmentarzu w Jarocinie
Usłyszeli dźwięk dzwonka zza jednego z grobów
Poznań
Karol Nawrocki
O czym Nawrocki "może rozmawiać"? Pytanie o związki partnerskie i odpowiedź
Polska
Zrzuty ekranu z filmiku ukazującego uśmiercanie ryby
Uśmiercała karpie cięciem rdzenia. W sądzie wyjaśnia, że to "lepsze niż ogłuszanie"
Kraków
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
WARSZAWA
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Zabójstwo proboszcza. Podejrzany 52-latek był poczytalny
Wrocław
Pożar mieszkania w Koszalinie
Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje
Szczecin
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
BIZNES
imageTitle
Tysiące jej zdjęć w telefonie prześladowcy. "Ktoś wpełzł do mojego życia"
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 36-latek
Zderzył się z sarną i wyrzuciło go z samochodu. Zginął
Łódź
25 min
0210_kac_prohibicja
"Naprawdę osiem godzin bez możliwości kupienia alkoholu w sklepie to dla państwa kara?"
TVN24+ Originals
Przebodźcowanie
Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?
Zdrowie
Port w Szczecinie
Tusk: mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie
Polska
Donald Tusk i Victor Orban
Konferencja prasowa Tuska. Nagle pojawił się Orban
Świat
Chan Junis, Strefa Gazy. Palestyńczycy głodują i umierają
Ponad pół miliona głodujących, Czerwony Krzyż wstrzymuje działalność
Świat
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotykooporność. "Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się już w momencie odkrycia penicyliny"
Zdrowie
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Pracownik szkół robił zdjęcia dowodów i kupował telefony. Zarobił blisko milion złotych
Łódź
imageTitle
Szok u Polki po złotym medalu
EUROSPORT
Co wydarzyło się w hotelu?
Tajemnicza śmierć młodych ludzi w hotelowym pokoju
Poznań
imageTitle
Nagle poczuł się źle. Nie żyje legenda sportowej fotografii
EUROSPORT
Jacek Wójcik nie żyje
Jacek Wójcik nie żyje. Uczestnik znanego programu miał 55 lat
Kultura i styl
imageTitle
Świątek samokrytyczna i bez wymówek
EUROSPORT
02 0920 gda sikorski-0001
Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę
Polska
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
WARSZAWA
imageTitle
Ogłoszono nazwisko nowego selekcjonera polskich hokeistów
EUROSPORT
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
BIZNES
Donald Tusk
"Trzęsienie ziemi" w SOP? Tusk zabiera głos
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica