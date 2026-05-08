Polska "Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE? Kuba Koprzywa |

Polski rząd podpisał w piątek umowę SAFE, w ramach której Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości 43,7 miliarda euro na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu, w "Faktach po Faktach" w TVN24 mówiła, że to "zwieńczenie siedmiu miesięcy bardzo ciężkich negocjacji". Zaznaczyła jednak, że "absolutnie to się dzisiaj nie kończy".

- Teraz, po pierwsze, cała sprawa idzie do Agencji Uzbrojenia. Agencja Uzbrojenia ma teraz trzy tygodnie do końca maja, żeby podpisać około 40 nowych kontraktów - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

- Potem piłeczka [jest - red.] po stronie przemysłu, bo żeby wszystko wyprodukować, dostarczyć, to jest na to czas tylko do 2030 roku - wyjaśniła.

Sobkowiak-Czarnecka o krytyce ze strony opozycji: nie macie racji

Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE komentowała też wypowiedzi ze strony polityków PiS o tym, że za podpisanie tej umowy powinno się stanąć przed Trybunałem Stanu. - To, co się działo w ostatnich miesiącach, to była nieprawdopodobna fala i hejtu, i dezinformacji na temat mechanizmu SAFE - oceniła Sobkowiak-Czarnecka.

- Opozycja dzisiaj straszy Trybunałem Stanu, że zaciągamy zobowiązanie bez ratyfikacji. Ja tu odpowiadam trzy razy - nie macie racji - mówiła.

- Po pierwsze, jeżeli by tak było, to Mariusz Błaszczak, który podpisywał gigantyczne zobowiązania na zakupy w Korei [Południowej - red.] i na zakupy w Stanach Zjednoczonych, (…) powinien być dzisiaj pociągnięty do odpowiedzialności - powiedziała.

- Po drugie, duże podziękowania dla pana premiera [Mateusza - red.] Morawieckiego, bo to on przeprowadził ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych - wymieniała. Jak wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka, oznaczało to, że "kraje członkowskie zgodziły się na to, że Komisja [Europejska - red.] w ich imieniu zaciąga pożyczkę", co wykorzystywane jest przy programie SAFE.

Pełnomocniczka rządu mówiła dalej, że "my przed podpisaniem takiej umowy przecież to sprawdzamy z Prokuratorią Generalną, z ekspertami". - To też nie jest w niczyim interesie, [żeby - red.] łamać prawo - mówiła.

- Wszystkie opinie były jednoznaczne. Niepotrzebna była tutaj żadna ratyfikacja - powiedziała.

Program SAFE - na co zostaną wydane pieniądze?

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu - mają otrzymać po 16,2 miliarda euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

