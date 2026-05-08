Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE?

|
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Sobkowiak-Czarnecka o tym, co dalej z programem SAFE
Źródło: TVN24
Podpisanie umowy SAFE to zwieńczenie siedmiu miesięcy bardzo ciężkich negocjacji - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pełnomocniczka rządu do spraw tego programu opisała, jak będą wyglądały kolejne kroki w tej sprawie.

Polski rząd podpisał w piątek umowę SAFE, w ramach której Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości 43,7 miliarda euro na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu, w "Faktach po Faktach" w TVN24 mówiła, że to "zwieńczenie siedmiu miesięcy bardzo ciężkich negocjacji". Zaznaczyła jednak, że "absolutnie to się dzisiaj nie kończy".

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Źródło: TVN24

- Teraz, po pierwsze, cała sprawa idzie do Agencji Uzbrojenia. Agencja Uzbrojenia ma teraz trzy tygodnie do końca maja, żeby podpisać około 40 nowych kontraktów - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

- Potem piłeczka [jest - red.] po stronie przemysłu, bo żeby wszystko wyprodukować, dostarczyć, to jest na to czas tylko do 2030 roku - wyjaśniła.

Sobkowiak-Czarnecka o krytyce ze strony opozycji: nie macie racji

Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE komentowała też wypowiedzi ze strony polityków PiS o tym, że za podpisanie tej umowy powinno się stanąć przed Trybunałem Stanu. - To, co się działo w ostatnich miesiącach, to była nieprawdopodobna fala i hejtu, i dezinformacji na temat mechanizmu SAFE - oceniła Sobkowiak-Czarnecka. 

- Opozycja dzisiaj straszy Trybunałem Stanu, że zaciągamy zobowiązanie bez ratyfikacji. Ja tu odpowiadam trzy razy - nie macie racji - mówiła. 

- Po pierwsze, jeżeli by tak było, to Mariusz Błaszczak, który podpisywał gigantyczne zobowiązania na zakupy w Korei [Południowej - red.] i na zakupy w Stanach Zjednoczonych, (…) powinien być dzisiaj pociągnięty do odpowiedzialności - powiedziała. 

Błaszczak o SAFE: rząd "zasypuje dziurę budżetową". Nie może
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Błaszczak o SAFE: rząd "zasypuje dziurę budżetową". Nie może

Michał Istel

- Po drugie, duże podziękowania dla pana premiera [Mateusza - red.] Morawieckiego, bo to on przeprowadził ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych - wymieniała. Jak wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka, oznaczało to, że "kraje członkowskie zgodziły się na to, że Komisja [Europejska - red.] w ich imieniu zaciąga pożyczkę", co wykorzystywane jest przy programie SAFE. 

Pełnomocniczka rządu mówiła dalej, że "my przed podpisaniem takiej umowy przecież to sprawdzamy z Prokuratorią Generalną, z ekspertami". - To też nie jest w niczyim interesie, [żeby - red.] łamać prawo - mówiła. 

- Wszystkie opinie były jednoznaczne. Niepotrzebna była tutaj żadna ratyfikacja - powiedziała. 

Program SAFE - na co zostaną wydane pieniądze?

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu - mają otrzymać po 16,2 miliarda euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia

BIZNES

Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

OGLĄDAJ: Polska podpisała umowę SAFE. "Moment przełomowy"
pc

Polska podpisała umowę SAFE. "Moment przełomowy"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEbranża zbrojeniowaWojskopieniądzeUnia Europejska
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: sojusz nie jest jeszcze martwy
BIZNES
imageTitle
O'Sullivan zadebiutował w mistrzostwach świata seniorów
Najnowsze
imageTitle
Biało-Czerwoni pod ścianą. Muszą "gonić" wynik
NA ŻYWO
Pilne
Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą
Świat
45 min
0705_doku_wih_trio
To trio przebijała tylko królowa. O jakich pęknięciach nie wiedzieliśmy?
44 min
William i Harry. Dokument Plus
Harry ucierpiał, Williamowi się upiekło. To był początek końca
45 min
pc
Toksyczna atmosfera, wzajemne oskarżenia. Tak rozpadła się "wielka czwórka"
Policjanci publikują wizerunki osób mogących mieć związek z oszustwem
Oszustwa w Legnicy, wypłaty z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie
WARSZAWA
Noc, burza
Takie zagrożenia szykuje dla nas pogoda
METEO
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Dron zakłócił pracę lotniska. Policja zatrzymała jedną osobę
Świat
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
BIZNES
Krwawa sklejka z Rosji still
13 nagród dla TVN WBD na festiwalu w Niemczech
Świat
36 min
Trump
"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Rozmowy na szczycie
Grzegorz Braun w drodze na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu
Kolejne nieudane przesłuchanie Brauna. Żurek wydał polecenie
Wrocław
Dron Morski Magura V5 (zdjęcie podglądowe)
Dron u wybrzeży greckiej wyspy. Śledczy badają okoliczności
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
METEO
imageTitle
Real zakończył postępowanie. Drakońska kara dla piłkarzy za bójkę
EUROSPORT
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Holenderka przejęła prowadzenie. Kryzys Niewiadomej-Phinney
EUROSPORT
Samolot Boeing 747-8 podarowany Donaldowi Trumpowi przez katarską rodzinę królewską
Prezent za 400 milionów dolarów. Trump może go dostać na urodziny
Świat
imageTitle
Znany najbliższy rywal reprezentacji Polski. Mecz jeszcze w maju
EUROSPORT
Zatrzymany usłyszał sześć zarzutów. Jest podejrzany o podpalenia w lesie
Podpalacz lasu zatrzymany na gorącym uczynku
Lubuskie
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
BIZNES
DOW-UAP-PR46, Nierozwiązany raport UAP, INDOPACOM, 2024
Pentagon opublikował "nigdy wcześniej nieujawnione" dokumenty o UFO
Świat
Bonnie Tyler
Znana piosenkarka w stanie śpiączki. "Najbliższe godziny będą decydujące"
Kultura i styl
Księżna Diana z synami. Księciem Williamem i Harrym (18 lipca 1986)
"William i Harry. Słabnąca więź". Dziś o 20.00 premiera w TVN24+
Kultura i styl
Wybuch wulkanu Dukono w Indonezji
"Skały spadają. O nie, zabiły ich". Nagranie
METEO
Piesek na Giro
"Proszę uważać". Mały piesek na trasie Giro d'Italia
EUROSPORT
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
W sobotę parada motocyklistów, w niedzielę przemarsz. Będą utrudnienia
WARSZAWA
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica