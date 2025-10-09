Logo strona główna
"Ukraińcy w polskim Sejmie w 2027"? Jak oni to wymyślili

Michał Istel
Michał Istel
W ostatnich dziesięciu latach Polakami zostało niecałe 42 tysiące Ukraińców 
W ostatnich dziesięciu latach Polakami zostało niecałe 42 tysiące Ukraińców 
Źródło: katatonia82/Shutterstock
Nieprawdopodobną popularność zdobywa w politycznym dyskursie teza, że już w 2027 roku Ukraińcy będą mieli reprezentantów w polskim Sejmie. Niektórzy politycy nawołują do "obrony polskiej tożsamości", inni wyliczają, na ilu posłów narodowości ukraińskiej trzeba się przygotować. Brzmiałoby śmiesznie, gdyby nie mówiono poważnie. I to właśnie powinno niepokoić.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Politycy Konfederacji alarmują, że Ukraińcy "planują zdobyć reprezentację w Sejmie już w 2027 roku".
  • Źródłem informacji mają być "ukraińskie media" - to mocno naciągana teza.
  • Wszystkie dane wskazują, że na utworzenie partii ukraińskiej na razie nie ma szans.
  • Politycy opozycji mają swój cel w szerzeniu tej fałszywej narracji. Wyjaśniamy.

Rzadko się zdarza, by jeden dziennikarski tekst postawił na baczność zastępy polityków. Autor takiego materiału może sobie wtedy przypisywać niemałe zasługi w tworzeniu dyskursu politycznego. W tej historii ów autor (zdradzimy nieco: autorka) zapewne nie sądził, jak wielki będzie miał wpływ na tęgie polityczne głowy w polskim Sejmie.

"Ukraińcy w Polsce chcą mieć coraz większy wpływ na naszą politykę!" - zaalarmował 6 października na platformie X poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. I zarządził obronę Polski przed Ukraińcami. Bo według niego są już ich u nas dwa miliony, "a teraz planują zdobyć reprezentację w Sejmie i to już w 2027 roku!" (pisownia wszystkich cytatów oryginalna). Ostrzegał, że "ich dziennikarze piszą artykuły, w których wyrażają oburzenie, że nie chcemy pozwolić na to, aby to oni rządzili naszym krajem". Zakończył wezwaniem: "Musimy bronić naszego kraju i jego tożsamości!".

Jednym słowem: rodacy, larum grają!

I rodacy zareagowali.

Michał Istel
Michał Istel
