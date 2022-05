Pełczyńska-Nałęcz: Zełenski rozumie, że bez wsparcia polskiego nie ma szans z sukcesem prowadzić wojny

czytaj dalej

Miała iść na religię i za półtorej godziny być z powrotem w domu, żeby zdążyć do szkoły. Ale nie dotarła ani na katechezę, ani na lekcje. Dziewięcioletnia Beata Radke zaginęła 14 kwietnia 1975 roku. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Kilka lat temu została uznana za zmarłą, ale jej zdjęcia nadal znajdują się w bazach osób zaginionych. Historia Beaty Radke powraca co roku w okolicach 25 maja. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.