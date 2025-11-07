Logo strona główna
Polska

Sejm zdecyduje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobry

Zbigniew Ziobro
"Pierwszy raz byłemu ministrowi sprawiedliwości postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą"
Źródło: TVN24
Posłowie mają dziś przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Kluczowe fakty:

W czwartek wieczorem komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu sejmowej komisji nie stawił się sam Ziobro, który wcześniej w czwartek przekonywał, że zarzuty sformułowane wobec niego przez prokuraturę są "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".

CZYTAJ TAKŻE: Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta

Sprawozdanie komisji w czwartek przed północą przedstawił w Sejmie jej przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, który zwrócił uwagę, że wniosek Prokuratury Krajowej stanowi szczególne wydarzenie w historii polskiego parlamentaryzmu.

- Oto pierwszy raz, pierwszy zarzut, jaki jest postawiony w tym wniosku dotyczącym byłego ministra sprawiedliwości kraju Unii Europejskiej, Polski, dotyczy zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. Tego jeszcze w historii nie było - podkreślił Urbaniak.

Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeśli komisja zakończy prace nad sprawozdaniem dotyczącym wniosku prokuratury, to głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątkowy wieczór w bloku głosowań. Głosowanie ma dotyczyć każdego z 26 zarzutów karnych wobec Ziobry, a na końcu wniosku o zatrzymanie i areszt.

OGLĄDAJ: Ziobro straci immunitet? "Przekroczył uprawnienia jako minister"
pc

Ziobro straci immunitet? "Przekroczył uprawnienia jako minister"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw

O przekazaniu do marszałka Sejmu liczącego 158 stron wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze, a także o udzielenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, informowała pod koniec października rzeczniczka PG prokurator Anna Adamiak, podając też, że Ziobro w czasie, gdy był ministrem, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak mówiła Adamiak, Ziobro popełnił 26 przestępstw, a "czyny te pozostają w ścisłej relacji do pełnionej przez pana posła poprzednio funkcji ministra sprawiedliwości, będącego również dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości (…), a także funkcji prokuratora generalnego".

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
Dowiedz się więcej:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Przekazała także, że Ziobro miał działać po to, by zapewnić korzyści majątkowe innym osobom oraz zyskać dla siebie korzyści osobiste i polityczne. Według prokuratury robił to wspólnie z ustalonymi współpracownikami, w tym jego zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem, także posłem PiS Dariuszem Mateckim. W ten sposób – jak przekazano – działał na szkodę państwa i interesu publicznego, a także ograniczał dostęp do środków funduszu tym podmiotom, które zgodnie z prawem mogły się o nie ubiegać. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Prok. Adamiak: Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą
pc

Prok. Adamiak: Zbigniew Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Fundusz Sprawiedliwości pod lupą śledczych

Badaniem między innymi sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się powołany w lutym 2024 roku specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Prowadzi on wielowątkowe i rozwojowe śledztwo, które toczy się między innymi w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
Ludzie Ziobry i afera Funduszu Sprawiedliwości. Kto jest kim?
Dariusz Matecki
Przychodzi Matecki do Romanowskiego. "To wygląda bardzo słabo, panowie"
"Archipelag - wyspy wolne od przemocy" - ośrodek budowany przez Fundację Profeto za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości
"Archipelag" księdza Michała O. jak willa plus. Tylko 20 razy bardziej
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

W śledztwie podejrzanymi są między innymi były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu 2024 roku wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski zawnioskował azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki (w drugiej połowie kwietnia opuścił areszt za poręczeniem majątkowym).

OGLĄDAJ: Ziobro: inicjatorem zakupu Pegasusa byłem ja, decyzję podjął Woś
pc

Ziobro: inicjatorem zakupu Pegasusa byłem ja, decyzję podjął Woś

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP/EPA

