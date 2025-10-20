Trzeci prokurator sprawdza Kamińskiego i Wąsika. Śledztwo przedłużone

Od ponad pół roku prokuratura nie przeprowadza żadnych czynności dowodowych z udziałem Tomasza Kaczmarka - twierdzi prawnik byłego agenta CBA. Prokuratura Regionalna w Lublinie odpowiada, że w ubiegłym tygodniu zmieniono prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie największych afer CBA z czasów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dowody w tej sprawie dostarczył właśnie "agent Tomek", a postępowanie wszczęto po reportażach "Superwizjera".Artykuł dostępny w subskrypcji
Lubelska prokuratura prowadzi to postępowanie od połowy kwietnia 2025 roku, zostało ono przeniesie z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokurator, który je dostał miał pięć innych, dużych śledztw. W ubiegłym tygodniu przejął je kolejny śledczy, który ma mniejsze obłożenie śledztwami i doświadczenie w skomplikowanych, tajnych postępowaniach. Rzecznika powiedziała nam, że śledztwo to jest przedłużone do listopada i zapewne nie jest to ostatnie przedłużenie.