Trzeci prokurator sprawdza Kamińskiego i Wąsika. Śledztwo przedłużone

|
Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
Na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze?
Źródło: Superwizjer
Od ponad pół roku prokuratura nie przeprowadza żadnych czynności dowodowych z udziałem Tomasza Kaczmarka - twierdzi prawnik byłego agenta CBA. Prokuratura Regionalna w Lublinie odpowiada, że w ubiegłym tygodniu zmieniono prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie największych afer CBA z czasów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dowody w tej sprawie dostarczył właśnie "agent Tomek", a postępowanie wszczęto po reportażach "Superwizjera".
Lubelska prokuratura prowadzi to postępowanie od połowy kwietnia 2025 roku, zostało ono przeniesie z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokurator, który je dostał miał pięć innych, dużych śledztw. W ubiegłym tygodniu przejął je kolejny śledczy, który ma mniejsze obłożenie śledztwami i doświadczenie w skomplikowanych, tajnych postępowaniach. Rzecznika powiedziała nam, że śledztwo to jest przedłużone do listopada i zapewne nie jest to ostatnie przedłużenie.

Maciej Duda
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
Łukasz Ruciński
Łukasz Ruciński
Reporter "Czarno na białym"
