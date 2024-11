W grudniu kończą się kadencje części sędziów, którzy zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym. Sejm nie wskazał kandydatów na ich miejsce i być może w ogóle tego nie zrobi. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Na początku grudnia prace w Trybule Konstytucyjnym powinno zacząć trzech nowych sędziów, jednak o wolne miejsca nikt nie walczy, bo politycy nikogo nie wskazali. - To sytuacja absolutnie patowa - uważa konstytucjonalistka dr Dominika Haczkowska.

Sędziów do Trybunału może zgłaszać prezydium Sejmu, czyli marszałek i jego zastępcy lub grupa co najmniej 50 posłów. Koalicja rządząca zapowiedziała, że nie wskaże żadnych kandydatów.

- Nie zgłosimy. Nawet gdyby się ich udało znaleźć, w co bardzo wątpię, bo do instytucji o takiej reputacji żaden szanujący się prawnik dzisiaj nie pójdzie - mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Natomiast nawet jeśli udałoby się znaleźć, to uważamy, że po zawetowaniu przez prezydenta dobrej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym potrzebna jest pauza i poczekanie aż wprowadzimy przepisy, które ten Trybunał Konstytucyjny zaczną uzdrawiać – dodaje.