Nastolatkowie jechali elektryczną hulajnogą. Wpadli pod samochód, są ciężko ranni

Jak ustaliła policja, nastolatkowie wyjechali z drogi podporządkowanej prosto pod samochód. Do wypadku doszło we wsi Trute pod Nowym Sączem w miniony piątek, jednak policja o zdarzeniu poinformowała w poniedziałek.

Kto może jechać elektryczną hulajnogą

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zabroniona jest jazda jedną hulajnogą we dwie osoby.