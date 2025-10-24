Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"

Szymon Hołownia
Zimoch: wielu ludzi ma pretensje do Hołowni
Źródło: TVN24
Za prowadzoną kampanię, kampanię fatalną, kampanię, która zakończyła się klęską - za to, zdaniem Tomasza Zimocha, posła niezrzeszonego, "wielu ludzi ma pretensje do lidera Szymona Hołowni". Poseł ocenił także, że "w ostatnim czasie, według wyborców, trwa walka o stołki".

- Kibicuję Polsce 2050, kibicuję całemu ruchowi - zapewnił w "Jeden na jeden" w TVN24 Tomasz Zimoch, poseł niezrzeszony. - Bardzo żałuję, że ruch Polski 2050 się właściwie rozsypał albo jest bliski rozsypania - powiedział. - Z tego ruchu odeszło bardzo dużo wartościowych osób. Przyczyn było na pewno wiele, ale ostatni czas tylko to potwierdza - dodał.

Tomasz Zimoch
Tomasz Zimoch
Źródło: TVN24

"To świadczy o słabości"

Jak wskazał, "wielu ludzi ma pretensje do lidera Szymona Hołowni". - Za prowadzoną kampanię, kampanię fatalną, kampanię, która zakończyła się klęską. Zresztą to mówią bliscy współpracownicy Szymona Hołowni - kampanię, która zakończyła się bardzo źle - mówił.

- Uważam, że także źle dla Polski 2050, kiedy toczy się od tygodni dyskusja i wywieranie takiej presji, że należy powołać kogoś z Polski 2050 na stanowisko wicepremiera - ocenił Zimoch. - Można zadać pytanie, które zadało wiele osób: co takiego istotnego się stało, jakie nowe zadania, że potrzeba aż nowego stanowiska wicepremiera? - pytał poseł. Jego zdaniem, "to świadczy o słabości".

Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"

Zimoch powiedział też, żeby nie robić ze stanowisk najważniejszego tematu. - Wyborcy mają pretensje o to, że w ostatnim czasie, według wyborców, trwa walka o stołki - wskazał. - Im ciszej będzie na ten temat i ewentualnie im ciszej w zaciszu gabinetów będą toczyły się te rozmowy, to lepiej - ocenił.

- Pamiętajmy, że bez Polski 2050 obecnie nie ma koalicji, ale Polska 2050 powinna też pamiętać, że ta koalicja jest oparta na pewnych zasadach - wskazał Zimoch. 

Poseł oświadczył także, że jest zwolennikiem dwukadencyjności posłów. - Mam przygotowany projekt ustawy - powiedział. - Jestem nawet dalej za tym, żeby poseł nie był jednocześnie członkiem rządu. Jeżeli chce być członkiem rządu, zrzeka się mandatu posła. Nie może władza ustawodawcza mieszać się z władzą wykonawczą - ocenił. 

Część koalicjantów "zadeklarowała poparcie". Zgorzelski: rozmowy jeszcze z Polską 2050
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Część koalicjantów "zadeklarowała poparcie". Zgorzelski: rozmowy jeszcze z Polską 2050

Zimoch o sprawie Dudzicza: to jest skandal

Zimoch został zapytany także o to, co uważa na temat rekomendacji Jarosława Dudzicza do Sądu Najwyższego przez Krajową Radę Sądownictwa. Poseł jest członkiem nieuznawanej KRS. 

Sędzia Dudzicz to były członek nieuznawanej KRS, który w sierpniu ubiegłego roku został nominowany przez KRS na sędziego Izby Karnej SN. Za kadencji Andrzeja Dudy Dudzicz nie został powołany na sędziego SN. Będzie o tym decydował prezydent Karol Nawrocki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować

Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować

Nominowany do Sądu Najwyższego sędzia na wiecu PiS

Nominowany do Sądu Najwyższego sędzia na wiecu PiS

Sędzia znany jest także z komentarza w internecie użytkownika o nazwie "jorry123". Pod artykułem zatytułowanym "Światowy Kongres Żydów zgłasza pretensje do złotego pociągu" użytkownik ten umieścił wpis o treści: "podły parszywy i pazerny naród, nic im się nie należy". Prokuratura ustaliła, że wpis zamieścił właśnie sędzia Dudzicz.

- To jest skandal, że taka osoba wygrywa konkurs - ocenił poseł.

Niedawno w Warszawie miała miejsce manifestacja zorganizowana przez PiS przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, unijnemu paktowi migracyjnemu i zawarciu umowy z państwami Mercosur. Obecny był na niej także sędzia Jarosław Dudzicz.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Zimoch przyznał także, że jest zwolennikiem obsadzania wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Pytany o to, czy jego zdaniem do TK w pierwszej kolejności powinni trafić sędziowie wybrani w 2015 roku, odparł: - Ja bym był tego zwolennikiem. 

- Nie wiem, czy to jest do końca możliwe i czy będzie możliwe, bo choćby oczywiście musi być wyrażona zgoda przez tych kandydatów, ale skłaniałbym się ku takiemu rozwiązaniu - powiedział. 

"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 

Tuż po wygranych wyborach w 2015 roku większość sejmowa PiS zmieniła ustawę o Trybunale i uchwaliła nieważność wyboru pięciu sędziów TK przez poprzedni Sejm. Na ich miejsce powołano trzy inne osoby: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Cioch i Morawski zmarli w 2017 roku, na ich miejsca Sejm wybrał Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego. To właśnie tych trzech sędziów określa się mianem dublerów.

Reset konstytucyjny: o co w tym chodzi. Wizje są, ale konkretów brak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reset konstytucyjny: o co w tym chodzi. Wizje są, ale konkretów brak

Ewelina Kwiatkowska

Od końca kwietnia TK liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Ponieważ w ostatnich miesiącach zakończyły się kadencje czworga sędziów, oznacza to, że w TK są obecnie cztery wakaty sędziowskie. W grudniu z TK ma odejść kolejnych dwóch sędziów: Krystyna Pawłowicz i Michał Warciński. Dotychczas kluby sejmowe - poza PiS - konsekwentnie nie zgłaszają kandydatów na wakujące miejsca w TK.

OGLĄDAJ: Zimoch: Śliz wywierał presję. Chciał, żebym wyspowiadał się, jak będę głosował
pc

Zimoch: Śliz wywierał presję. Chciał, żebym wyspowiadał się, jak będę głosował

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz ZimochPolska 2050Szymon Hołownia
Czytaj także:
imageTitle
Kryzys mistrzów NHL. Wypunktował ich Crosby
Najnowsze
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
METEO
shutterstock_1173120694
Jak zobaczyć w lustrze kobietę, a nie pacjentkę?
Zuzanna Kuffel
Napad na kantor w Szczecinie
W maskach i z młotami próbowali obrabować kantor. Jest prawomocny wyrok
Szczecin
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
BIZNES
Władimir Putin
Trump "odłożył marchewkę". Komentarze Kremla coraz chłodniejsze
Sarkozy
Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Samochód blokował wyjazd, w środku siedziała naga kobieta
Kraków
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Kiedy przestaniemy przestawiać zegarki? "To nonsens"
Jakub Loska
Areszt dla podejrzanego o zabójstwo
Miał udusić znajomego, dwaj chcieli zmylić śledczych. Wszyscy staną przed sądem
Wrocław
Policjanci zatrzymali cztery osoby
Ukradli, a potem sprzedali na bazarze klocki warte majątek. Nie znali ceny
Kraków
Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Świadkowie zatrzymali sprawcę kolizji. Spodnie miał w rękach, narkotyki w aucie
Kraków
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
METEO
Pożar kurnika na Opolszczyźnie
Palił się kurnik, w środku było ponad sto tysięcy ptaków. Policja sprawdza
Opole
imageTitle
To blamaż. Populacja Gibraltaru zmieściłaby się na stadionie Lecha
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
BIZNES
2410N064X KOSCIUSZKO 01
"Bezcenny manuskrypt wraca do ojczyzny"
Polska
Tomasz Zimoch
Mikrofon był włączony, padły obraźliwe słowa. Zimoch: rękę mogę podać
Polska
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań
Łódź
krs pap_20230828_036
Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
BIZNES
29 min
pc
Markiewicz: zrobimy wszystko, żeby prezydent powiedział: "dobra, to nie jest złe rozwiązanie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Auto dachowało na Okopowej
Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył bariery
WARSZAWA
imageTitle
Lech przeprasza za wstyd na Gibraltarze. "Czujemy się okropnie"
EUROSPORT
Krwawa Niedziela, Irlandia Północna, 30.01.1972
"Żołnierz F" usłyszał wyrok w sprawie Krwawej Niedzieli
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
BIZNES
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Spór o fragment terenu Skry
Spór o działkę na Skrze blokuje budowę boisk
Piotr Bakalarski
imageTitle
Wszystkie rywalki Świątek już znane
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica