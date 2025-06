Siemoniak o protestach wyborczych: dziwię się głosom ze strony PiS Źródło: TVN24

Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany był w "Kropce nad i" w TVN24 o podsumowanie wyborów prezydenckich i o to, dlaczego jego zdaniem kandydat KO Rafała Trzaskowski przegrał. - Wielu jest tutaj teoretyków, którzy różne przyczyny widzą tej porażki. Ja chcę o tym rozmawiać wewnątrz. Rozmawiamy o tym wewnątrz Platformy (Obywatelskiej), wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Więc nie chcę tutaj przez media w tym momencie stawiać jakichś ocen - przekazał.

Siemoniak przekonywał też, że "Rafał Trzaskowski zrobił wszystko, co się dało", ale "wybory przegrał".

Na pytanie, gdzie zatem leży powód wygranej kandydata PiS, minister ocenił, że być może w tym, że "nikt go nie znał i został ukształtowany jako kandydat, pewna propozycja ze strony prezesa Kaczyńskiego". - Nie wziął polityków ze swojego ugrupowania, uważając, że są obciążeni wcześniejszą karierą - zaznaczył.

Siemoniak: dziwię się głosom z PiS

Szef MSWiA powiedział, że "trzeba wyjaśnić" - i jest to jego zdaniem zadanie PKW i Sądu Najwyższego - "czy wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami w tych wyborach". - Więc jeszcze poczekajmy - powiedział.

Dopytywany, czy ma wątpliwości, odparł, że "mają je dziesiątki tysięcy obywateli, którzy składają protesty (wyborcze)". - Ma je Państwowa Komisja Wyborcza. Dzisiaj to sprawozdanie jednak pokazało pewne rzeczy - powiedział.

Jeszcze nie jest przesądzone to, że Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony? - zapytała prowadząca program Monika Olejnik. - Tego nie powiedziałem. Natomiast niech to przesądzi Sąd Najwyższy, niech się przyjrzy tej sprawie - wskazywał szef MSWiA.

Zaznaczył, że "wybieramy pierwszą osobę w państwie, więc nie może być tutaj żadnych wątpliwości". - Dziwię się głosom ze strony PiS-u, powątpiewającym, czy powinno się rozpatrywać protesty, czy obywatele mają prawo zadawać pytania. Na tym polega demokracja, że można protestować, można wątpić. I te wątpliwości trzeba rozstrzygnąć. I tutaj naprawdę posłuchajmy tego, co powie Sąd Najwyższy - dodał.

Media informują o kontrowersjach związanych z liczeniem głosów w części komisji wyborczych. Jeden z takich przypadków miał miejsce w Krakowie, gdzie odwrotnie przypisano głosy dwóm kandydatom. Przedstawiciele tej komisji zgłosili pomyłkę. Według doniesień mediów, do nieprawidłowości mogło dojść w kilkunastu innych komisjach, ale zaznaczają, że nie miały one wpływu na ostateczny rezultat wyborów.

Do Sądu Najwyższego wpływały protesty wyborcze, związane właśnie między innymi z tymi zastrzeżeniami. W międzyczasie SN zdecydował jednak, że karty wyborcze z 13 obwodowych komisji , m.in. z Krakowa i Mińska Mazowieckiego, zostaną zweryfikowane.

Siemoniak o współpracy rządu z Nawrockim

Siemoniak był też pytany, jak rząd ułoży sobie współpracę z Nawrocki, który krytykował Radę Ministrów i premiera Donalda Tuska. Minister zwrócił uwagę, że rząd współpracował i cały czas współpracuje z prezydentem Andrzejem Dudą i w ocenie Siemoniaka "w sprawach bezpieczeństwa ta współpraca jest w interesie Polski dobra".

- Będziemy współpracować - jeżeli będzie prezydentem po tych orzeczeniach Sądu Najwyższego - też z prezydentem Karolem Nawrockim. Więc myślę, że odpowiedzialność za losy Polski wymaga tego, żeby współpracować - dodał.

Jak mówił, "rząd ma kompetencje do rządzenia państwem, a prezydent ma swoje kompetencje". - I tutaj nie pierwszy raz taka kohabitacja będzie wymagała tego, żeby po prostu współpracować. Nie chcę z góry przesądzać, co będzie. Zobaczymy, co będzie - powiedział szef MSWiA.

