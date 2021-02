Dymisja prezesa IPN "to byłoby honorowe wyjście z tej sytuacji"

Tomasz Greniuch nie będzie już pełnić funkcji dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu. Złożył rezygnację na ręce prezesa IPN Jarosława Szarka, została ona przyjęta. Nominacja Greniucha na dyrektora oddziału budziła kontrowersje w związku z jego działalnością w skrajnie prawicowym Obozie Narodowo-Radykalnym. Na zdjęciach z 2005 i 2007 roku widać Greniucha, który hajluje.

"W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr Tomasz Greniuch na stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez Niego tej funkcji jest niemożliwe" - oświadczył prezes IPN.

Pankowski: problemem jest kierownictwo IPN

Po ogłoszeniu rezygnacji Greniucha gościem TVN24 był dr hab. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Powiedział, że była to "decyzja spodziewana, ale można się zastanawiać, dlaczego aż tyle tygodni ta niesłychana sytuacja się utrzymywała".

- Takich osób, które wyznają poglądy bliskie poglądom Greniucha w IPN pracuje więcej. To bardzo smutne. Ta instytucja stała się przeciwieństwem tego, co ma w swojej nazwie - dodał.

Jego zdaniem "problemem jest kierownictwo IPN, które przez lata promowało i umożliwiło Greniuchowi taką błyskotliwą karierę, wiedząc jaki jest jego niechlubny dorobek". - On sam nigdy do końca nie zaprzeczał swojej ścieżce ideologicznej. On się nią szczycił - zaznaczył gość TVN24.