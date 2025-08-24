Logo strona główna
Polska

To była "karta przetargowa" Nawrockiego. "Teraz trzeba powiedzieć B, C i D"

Karol Nawrocki
Wieczorek: przegrała Polska
Źródło: TVN24
To, że nas nie było przy stole w Waszyngtonie, rodzi obawy, że będzie nam się trudniej dosiąść do stołu, kiedy będzie mowa o odbudowie Ukrainy - mówiła w "Kawie na Ławę" posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. "Przegrała Polska" - skwitował gorzko poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz. Winą za nieobecność polskiej delegacji w Waszyngtonie obarczają się wzajemnie rząd i prezydent.

O sprawie debatowali w niedzielę w programie "Kawa na Ławę" Barbara Oliwiecka (Polska 2050), Michał Wójcik (PiS), Michał Wawer (Konfederacja), Andrzej Halicki (PO), Dariusz Wieczorek (Lewica) oraz Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.

Wieczorek: przegrała Polska

- W tej sprawie przegrała Polska - ocenił Wieczorek. Zaapelował do prezydenta i prawej strony sceny politycznej, by "z polityki zagranicznej nie robić polityki wewnętrznej Polski". - To jest najgorsze, co może się wydarzyć. Dzisiaj przy tym stole Polski nie było. W krajach Europy pewnie są zadowoleni z tego powodu i mówią: oni się tam kłócą, nawet nie byli w stanie takiej prostej rzeczy załatwić - powiedział.

Pytany o przyczyny tej sytuacji, wskazał, że "zabrakło poważnej rozmowy na ten temat między kancelarią prezydenta i premiera". Podkreślił, że choć zgodnie z Konstytucją RP to rząd prowadzi politykę zagraniczną, to "prezydent ma wręcz obowiązek współpracować z premierem i z ministrem spraw zagranicznych".

Wieczorek: przegrała Polska
Źródło: TVN24

Oliwiecka: powinniśmy być na każdym etapie rozmów

- My jako Polska wnieśliśmy bardzo dużo w pomoc Ukrainie finansowo, ale również społecznie. To, że nas nie było przy tym stole, kiedy pierwszy raz dyskutowano w takim formacie po szczycie na Alasce, gdzie rozmawiano o pokoju, rodzi obawy, że będzie nam się trudniej dosiąść do stołu, kiedy będzie mowa o odbudowie Ukrainy - oceniła posłanka Barbara Oliwiecka. Jak dodała, "my powinniśmy być na każdym etapie rozmów i brać w tym udział".

Zgodziła się, że należy naprawić relacje pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera. - To jest oczywiste. Ale prawda też jest taka, że w całej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość chwaliło się, że buduje relacje z amerykańską dyplomacją. To była przecież także mocna karta przetargowa Karola Nawrockiego podczas wyborów. (...) Ale za tym idzie też odpowiedzialność, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, C i D - stwierdziła. - Wiedząc, że macie lepsze stosunki z Donaldem Trumpem, powinniście jako administracja prezydenta zadbać o to i sprawdzić, czy ktoś tam będzie ze strony Polski - dodała, zwracając się do przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Jak oceniła, planowana na 3 września wizyta Nawrockiego w USA "ma zupełnie inne znaczenie". - W polityce trzeba reagować na bieżąco. I tego zabrakło - dodała.

Oliwiecka: powinniśmy być na każdym etapie rozmów
Źródło: TVN24

Bogucki: Tusk mówił głupoty na temat prezydenta USA

- Donald Tusk nie ma relacji ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego, że wypowiadał głupoty na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te same głupoty wypowiadał Radosław Sikorski, dzisiejszy wicepremier i minister spraw zagranicznych. I te same głupoty wypowiadał dzisiejszy kierownik placówki w Waszyngtonie, czyli pan Bogdan Klich - ocenił Bogucki.

Jak mówił, "od kilkunastu miesięcy ta administracja nie potrafiła zorganizować żadnego poważnego spotkania z administracją waszyngtońską". - Pan prezydent odpowiada za dwa tygodnie. W przeciągu mniej niż miesiąca od zaprzysiężenia ma roboczą, poważną, dwustronną wizytę (w Waszyngtonie - red.), z dużą agendą dotyczącą bezpieczeństwa i Ukrainy - wskazał.

Pytany o przyczyny nieobecności przedstawiciela Polski na szczycie w Waszyngtonie odparł, że "to było spotkanie koalicji chętnych", a "pan prezydent Karol Nawrocki nie jest w koalicji chętnych do wysyłania polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy".

Bogucki: Tusk nie ma relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo wypowiadał głupoty na temat prezydenta USA
Źródło: TVN24

Halicki: nastąpiło pewne ustalenie ról

Odpowiadając na argumenty prawej strony, jakoby szczyt w Waszyngtonie był spotkaniem liderów państw gotowych wysłać wojska na Ukrainę, Halicki mówił, że "koalicja chętnych nie ma związku z żadną potencjalną pokojową misją, ani wysłaniem wojsk". - Koalicja chętnych powstała w lutym na skutek wcześniejszych podobnych koalicji, żeby Zełenski nie był sam - przypomniał, dodając, że "bez Europy nie da się osiągnąć pokoju".

Jak mówił Kancelaria Prezydenta uznała za sukces fakt, że Biały Dom wskazał prezydenta Nawrockiego jako właściwego do kontaktów z prezydentem USA.

- Rzeczywiście zmieniono nieco ten format, dlatego premiera Finlandii zastąpił prezydent (Alexander) Stubb - mówił. Stwierdził, że nastąpiło "pewne ustalenie ról". Dopytywany, czy oznacza to, że premier Donald Tusk miał wziąć na siebie kontakty z przywódcami europejskimi, a prezydent Nawrocki z Waszyngtonem, odparł twierdząco. - Obecność prezydenta Nawrockiego (na szczycie w Białym Domu - red.) oznaczała jedyną reprezentację, jeśli chodzi o Polskę - stwierdził. 

Halicki: nastąpiło pewne ustalenie ról
Źródło: TVN24

Wawer: fatalna sytuacja

Michał Wawer wyraził opinię, że nieobecność polskiego przedstawiciela w Waszyngtonie była "fatalną sytuacją". - Obawiam się, że to nie jest taka prosta sprawa, czyli wynik przepychanki między premierem a prezydentem - stwierdził.

Według niego, "brak polskiej reprezentacji w Waszyngtonie to świadectwo, że po co najmniej dekadzie prowadzenia polityki na kolanach wobec Ukrainy, gdzie Polska (...) zgadza się na wszystko, co zostanie wymyślone i narzucone Polsce, doszliśmy do punktu, w którym nasi partnerzy międzynarodowi uważają, że Polski nie trzeba nawet zapraszać, bo Polska i tak się zgodzi na wszystko, co zostanie ustalone".

- Potrzeba asertywnej, poważnej polityki zagranicznej. Potrzeba tego, żeby Polska zaczęła artykułować swój interes narodowy, żeby zaczęła mówić, jakie ma oczekiwania wobec Ukrainy, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Unii Europejskiej, wobec Rosji i żeby było jasne, że my się na pewne rzeczy nie będziemy zgadzać - mówił poseł Konfederacji.

Wawer: potrzeba asertywnej, poważnej polityki zagranicznej
Źródło: TVN24

Wójcik do rządu: to wy popełniliście błąd

- My powinniśmy tam być. To jest sprawa oczywista - stwierdził Michał Wójcik, dodał jednak, by "spojrzeć do przodu". - Będziemy się okładali tutaj, dlaczego nas tam nie było. Jedzie prezydent za kilkanaście dni do Stanów Zjednoczonych. Chwała panu, że jedzie. Będzie rozmawiał w cztery oczy z tym, który może zakończyć cały konflikt - powiedział.

Przypomniał, że strona rządowa, w tym premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski wielokrotnie powtarzali, że to rząd odpowiada za politykę międzynarodową.

- To wy zawaliliście. Wy możecie mieć pretensje do siebie. Dlaczego amerykańska administracja nie chce z wami mieć kontaktu? Dlaczego prezydent Trump nie chce widzieć Donalda Tuska? I wy o tym sobie swobodnie mówicie. Do kogo macie pretensje? To wy popełniliście błąd - mówił Wójcik, zwracając się do strony rządowej. Dodał, że "Karol Nawrockie dzisiaj może przełamać tę złą sytuację".

"My powinniśmy tam być. To jest sprawa oczywista"
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica