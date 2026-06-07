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Polska

Szybowiec uderzył w ogrodzenie lotniska

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Wypadek szybowca - Krosno
Do zdarzenia doszło w Krośnie
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: krosno112.pl
W ogrodzenie lotniska w Krośnie uderzył szybowiec. Nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 18. Podczas lądowania na lotnisku w Krośnie szybowiec najpierw zahaczył o drzewo, a następnie spadł na ogrodzenie.

- Szybowcem podróżował tylko pilot. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nie ma żadnych obrażeń, nie został zabrany do szpitala - przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. Dariusz Gruszka. Jak dodał, w wyniku uderzenia uszkodzony został samolot oraz część infrastruktury lotniska.

Wypadek szybowca - Krosno
Wypadek szybowca - Krosno
Źródło zdjęcia: krosno112.pl

Wypadek szybowca w Krośnie

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej brało udział pięć zastępów straży pożarnej: dwa z Państwowej Straży Pożarnej oraz trzy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu były także policja i zespół ratownictwa medycznego.

Na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Ma je teraz ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Źródło: PAP, krosno112.pl
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Tagi:
SzybowiecKrosnowojewództwo podkarpackiePodkarpacie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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