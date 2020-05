Szkoły otwarte od 25 maja tylko dla najmłodszych i bez normalnych lekcji

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział częściowe otwarcie szkół podstawowych. Z opieki nauczycieli będą mogły skorzystać dzieci w klasach 1-3. Starsi uczniowie będą mogli przyjść do szkół na indywidualne konsultacje.

W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił trzeci etap odmrażania gospodarki i "powrotu do normalnego życia społecznego". - Normalne życie społeczne jest warunkiem normalnego życia ekonomicznego - podkreślał na konferencji prasowej. Dlatego zmiany dotyczą również edukacji.

Od poniedziałku 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych. - Szersza będzie też możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu. Pod pewnymi rygorami będzie można korzystać z sal sportowych i gimnastycznych. Chcemy też umożliwić organizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych. Szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów - zapowiedział premier.

Podstawówki jak przedszkola

Zmiany, które dotyczą większej liczby młodych ludzi, rozpoczną się tydzień później. Od 25 maja w klasach 1-3 zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi. - Podobnie jak w przedszkolach, nie będzie to zwyczajna edukacja, tylko zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne - tłumaczył premier Morawiecki.

- To rodzice zdecydują o tym, czy dziecko będzie posyłane na te zajęcia opiekuńcze. Utrzymujemy możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. Tak, by to była dla rodziców opcja, możliwość. Jest wolność, dowolność - podkreślał.