Szkolenia wojskowe obowiązkowe czy dobrowolne? Co sądzą Polacy

Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem

Opinia24 zapytała respondentów w sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24, czy ich zdaniem szkolenia wojskowe w Polsce powinny być obowiązkowe czy dobrowolne.

Według 45 procent powinny być dobrowolne. Przeciwnego zdania jest 50 procent ankietowanych.

5 procent wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" lub odmówiło odpowiedzi.

Szkolenia wojskowe w Polsce. Sondaż

Powszechne szkolenia wojskowe w Polsce

W ubiegłym tygodniu wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany był w TVN24 o prace dotyczące dobrowolnych powszechnych szkoleń wojskowych, które już w marcu zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wówczas w Sejmie, że pewne "modele" szkoleń powinny się ziścić w kilka tygodni, a inne do końca roku.

- Zgodnie z wolą premiera i zgodnie z decyzją wtedy na Radzie Ministrów, ten model został opracowany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. W ciągu najbliższych dwóch, najdalej trzech tygodni będzie publicznie zaprezentowany ten program powszechnych szkoleń obronnych i również tych, które dotyczą obrony cywilnej. I każdy Polak i każda Polka będą mogli się zapisać i przejść takie przeszkolenie - odpowiedział wiceszef MON.

Tomczyk zaznaczył też, że dla jego resortu powszechne szkolenia obronne są jednym z priorytetów. - Chcemy, aby w tym roku został uruchomiony pilotaż, żeby w przyszłym roku szkolenia już od 1 stycznia ruszyły pełną parą, a rok 2027 to już będzie skala - powiedzmy - 100 tysięcy przeszkolonych rocznie - przekazał.

