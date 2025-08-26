Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Kolejne weta Nawrockiego, atak Izraela na szpital, sportowe sukcesy Polaków

Karol Nawrocki
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki przekazał, że zawetował trzy kolejne ustawy. Izrael dokonał nalotu na szpital w Strefie Gazy, w którym zginęło co najmniej 20 osób. W województwie wielkopolskim doszło do katastrofy awionetki. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans na Mistrzostwach Świata, a tenisiści Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch na US Open. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 26 sierpnia.

1. Trzy weta prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zastosował prawo weta wobec trzech uchwalonych przez Sejm ustaw, w tym nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, obniżającej kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym.

Nawrocki przekazał, że zawetował także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej ukraińskim uchodźcom do 4 marca 2026 roku. Prezydent przy uzasadnianiu swojej decyzji zwracał uwagę na brak zmiany w sprawie wypłacania Ukraińcom 800 plus. Według niego świadczenie powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Później szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że trzecią zawetowaną ustawą była ta, która dotyczyła deregulacji w zakresie energetyki i przewidywała uproszczenie rachunków za energię elektryczną.

Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała

Kolejne weto prezydenta. Wiadomo, czego dotyczy

Kolejne weto prezydenta. Wiadomo, czego dotyczy

BIZNES

2. Izrael zaatakował szpital w Strefie Gazy

Izrael przeprowadził atak na położony w południowej części Strefy Gazy szpital, w wyniku którego zginęło co najmniej 20 osób, w tym dziennikarze zagranicznych mediów i agencji prasowych. Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu nazwał nalot "tragicznym wypadkiem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar

Świat
Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"

Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"

Świat

3. Katastrofa awionetki

W miejscowości Krzycko Wielkie w województwie wielkopolskim doszło do wypadku awionetki. Dwie osoby zginęły, w tym 20-letni lekkoatleta, wicemistrz Polski w rzucie młotem.

Maszyna runęła na ziemię przy prywatnej posesji. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące moment, w którym maszyna zaczęła spadać.

dla tamarki
Moment upadku awionetki
Źródło: internet

4. Spotkanie rządu

Nieformalne posiedzenie rządu odbyło się poniedziałkowym popołudniem. Jak zapowiadał wcześniej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, miało ono dotyczyć przyszłorocznego budżetu państwa.

Nieformalne posiedzenie rządu. Kosiniak-Kamysz: to już tradycja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieformalne posiedzenie rządu. Kosiniak-Kamysz: to już tradycja

5. Polki z awansem na Mistrzostwach Świata

Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Kenią 3:1 i zapewniły sobie awans do fazy pucharowej rozgrywanych w Tajlandii Mistrzostwach Świata. Biało-Czerwonym pozostaje mecz z Niemkami, z którymi powalczą w środę o pierwsze miejsce w grupie.

6. Zwycięstwa Majchrzaka i Fręch na US Open

Tenisiści Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch wygrali swoje mecze na wielkoszlemowym US Open, które ma miejsce na kortach Nowym Jorku. Fręch kolejne spotkanie rozegra z Amerykanką Peyton Stearns w czwartek, czyli tego samego dnia, co Majchrzak, który zmierzy się z Karenem Chaczanowem z Rosji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica