Kolejne weta Nawrockiego, atak Izraela na szpital, sportowe sukcesy Polaków

1. Trzy weta prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zastosował prawo weta wobec trzech uchwalonych przez Sejm ustaw, w tym nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, obniżającej kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym.

Nawrocki przekazał, że zawetował także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej ukraińskim uchodźcom do 4 marca 2026 roku. Prezydent przy uzasadnianiu swojej decyzji zwracał uwagę na brak zmiany w sprawie wypłacania Ukraińcom 800 plus. Według niego świadczenie powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Później szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że trzecią zawetowaną ustawą była ta, która dotyczyła deregulacji w zakresie energetyki i przewidywała uproszczenie rachunków za energię elektryczną.

Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. Izrael zaatakował szpital w Strefie Gazy

Izrael przeprowadził atak na położony w południowej części Strefy Gazy szpital, w wyniku którego zginęło co najmniej 20 osób, w tym dziennikarze zagranicznych mediów i agencji prasowych. Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu nazwał nalot "tragicznym wypadkiem".

3. Katastrofa awionetki

W miejscowości Krzycko Wielkie w województwie wielkopolskim doszło do wypadku awionetki. Dwie osoby zginęły, w tym 20-letni lekkoatleta, wicemistrz Polski w rzucie młotem.

Maszyna runęła na ziemię przy prywatnej posesji. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące moment, w którym maszyna zaczęła spadać.

Moment upadku awionetki

4. Spotkanie rządu

Nieformalne posiedzenie rządu odbyło się poniedziałkowym popołudniem. Jak zapowiadał wcześniej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, miało ono dotyczyć przyszłorocznego budżetu państwa.

5. Polki z awansem na Mistrzostwach Świata

Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Kenią 3:1 i zapewniły sobie awans do fazy pucharowej rozgrywanych w Tajlandii Mistrzostwach Świata. Biało-Czerwonym pozostaje mecz z Niemkami, z którymi powalczą w środę o pierwsze miejsce w grupie.

6. Zwycięstwa Majchrzaka i Fręch na US Open

Tenisiści Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch wygrali swoje mecze na wielkoszlemowym US Open, które ma miejsce na kortach Nowym Jorku. Fręch kolejne spotkanie rozegra z Amerykanką Peyton Stearns w czwartek, czyli tego samego dnia, co Majchrzak, który zmierzy się z Karenem Chaczanowem z Rosji.

