Odnaleziona kamera, ujawnione nagrania, rada dla Nawrockiego. Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

1. Nowe informacje w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu

Na miejscu katastrofy samolotu F-16 w Radomiu śledczy zabezpieczyli kamerę osobistą, która należała do zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana - przekazał w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

2. Zabójstwo we Lwowie

We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Trwają poszukiwania sprawcy, w mieście ogłoszono specjalną operację "Syrena".

Andrij Parubij Źródło: PAP/UKRINFORM

3. Ujawnione rozmowy z Radomia

W trakcie ostatnich prób do Air Show w Radomiu, w dniu, w którym rozbił się F-16, doszło do groźnej sytuacji w powietrzu. Myśliwiec, którym leciał major Maciej "Slab" Krakowian, znalazł się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50.

4. Sikorski radzi Nawrockiemu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do kancelarii prezydenta dokument z rekomendacjami dla Karola Nawrockiego, przed jego wizytą w Waszyngtonie. Treść pisma ujawniono w czwartek w Kanale Zero. Sprawę komentował w sobotę szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski.

5. Areszt za pobicie Niedzielskiego

Prokuratura w Siedlcach poinformowała o zastosowaniu aresztu wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Podejrzani przyznali się do winy, ale podkreślali, że nie pamiętają, co się stało przez wypity wcześniej alkohol. Jak przekazała prokuratura, grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

6. Polacy na US Open

Przygodę z US Open zakończył Kamil Majchrzak. Polski tenisista z powodu kontuzji musiał poddać mecz trzeciej rundy ze Szwajcarem Leandro Riedim. Iga Świątek wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalinską, a tym samym awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Swoją przygodę z US Open zakończyła Magdalena Fręch. W trzeciej rundzie polska tenisistka musiała uznać wyższość Coco Gauff. Magda Linette i Japonka Ena Shibahara przegrały z Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.

Iga Świątek Źródło: Getty Images

