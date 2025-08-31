Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Odnaleziona kamera, ujawnione nagrania, rada dla Nawrockiego. Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Prezydent Karol Nawrocki
Nagranie rozmowy pilota z kontrolerem
Źródło: TVN24
Nowe informacje w sprawie katastrofy F-16. Zabójstwo byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Areszt dla podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia. Polacy na US Open. To tylko niektóre z sześciu rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 31 sierpnia.

1. Nowe informacje w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu

Na miejscu katastrofy samolotu F-16 w Radomiu śledczy zabezpieczyli kamerę osobistą, która należała do zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana - przekazał w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Nowe informacje w sprawie katastrofy. Śledczy znaleźli kamerę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje w sprawie katastrofy. Śledczy znaleźli kamerę

2. Zabójstwo we Lwowie

We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija. Trwają poszukiwania sprawcy, w mieście ogłoszono specjalną operację "Syrena".

Andrij Parubij
Andrij Parubij
Źródło: PAP/UKRINFORM

3. Ujawnione rozmowy z Radomia

W trakcie ostatnich prób do Air Show w Radomiu, w dniu, w którym rozbił się F-16, doszło do groźnej sytuacji w powietrzu. Myśliwiec, którym leciał major Maciej "Slab" Krakowian, znalazł się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50. 

Kontroler nie wiedział, z kim rozmawia
Dowiedz się więcej:

Kontroler nie wiedział, z kim rozmawia

4. Sikorski radzi Nawrockiemu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do kancelarii prezydenta dokument z rekomendacjami dla Karola Nawrockiego, przed jego wizytą w Waszyngtonie. Treść pisma ujawniono w czwartek w Kanale Zero. Sprawę komentował w sobotę szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski radzi Nawrockiemu. "Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem"

Sikorski radzi Nawrockiemu. "Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem"

Bogucki o piśmie MSZ dla Nawrockiego: dyplomatyczna pomyłka

Bogucki o piśmie MSZ dla Nawrockiego: dyplomatyczna pomyłka

5. Areszt za pobicie Niedzielskiego

Prokuratura w Siedlcach poinformowała o zastosowaniu aresztu wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Podejrzani przyznali się do winy, ale podkreślali, że nie pamiętają, co się stało przez wypity wcześniej alkohol. Jak przekazała prokuratura, grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł

Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł

WARSZAWA
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu

Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu

WARSZAWA

6. Polacy na US Open

Przygodę z US Open zakończył Kamil Majchrzak. Polski tenisista z powodu kontuzji musiał poddać mecz trzeciej rundy ze Szwajcarem Leandro Riedim. Iga Świątek wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalinską, a tym samym awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Swoją przygodę z US Open zakończyła Magdalena Fręch. W trzeciej rundzie polska tenisistka musiała uznać wyższość Coco Gauff. Magda Linette i Japonka Ena Shibahara przegrały z Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.

Iga Świątek
Iga Świątek
Źródło: Getty Images

ZOBACZ TEŻ, JAKA BĘDZIE DZIŚ POGODA

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Radom Radosław Sikorski Karol Nawrocki Iga Świątek Tenis Adam Niedzielski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica