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Warto wiedzieć

Zełenski odesłał order, obława za byłym policjantem, kolejne spięcie na linii Trump-Meloni

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Wołodymyr Zełenski
Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CLEMENS BILAN/EPA/PAP
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. Przez wiele województw przetaczają się burze, silny wiatr i ulewy. Trwa obława za byłym policjantem podejrzewanym o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie teściowej. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 21 czerwca.

1. Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki podjął decyzję o tym, żeby odebrać to odznaczenie, ponieważ Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA".

"Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie" - przekazał Zełenski.

W reakcji na to były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli taką decyzję.

2. Burze, upały i seria alertów na terenie Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw i III stopnia dla 4 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całej Polsce. Na terenie całego kraju wydano również alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

MSWiA poinformowało, że szef resortu Marcin Kierwiński - w związku z przechodzącymi przez Polskę intensywnymi burzami i upalną pogodą - "zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych". Zapewniono również, że jest on w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i formacjami mundurowymi.

3. Trwa obława za byłym policjantem

Prokuratura w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim wydała list gończy za mężczyzną podejrzewany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa. 49-letni Dariusza Równickiego - byłego policjanta - poszukuje blisko 300 funkcjonariuszy.

Według listu gończego mężczyzna ma około 180 centymetrów wysokości, a także krótkie szatynowe włosy i zakola. Ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Z miejsca przestępstwa odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

4. Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy dla 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A. Mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej w piątek wieczorem. Prokurator przedstawił mu zarzut zabicia 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej.

Zastrzelony 44-letni artysta w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku.

5. Kolejna wymiana na linii Trump-Meloni

Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni w ostrych słowach odpowiedziała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na jego kolejny atak słowny i twierdzenia, że "w kółko prosiła go o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji".

We wpisie na portalu społecznościowym Meloni zaznaczyła: "Prezydencie Trump, te stałe, niesprowokowane ataki są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoją przyjaciółką na pewno mi nie pomogło ani nie zależy ona od moich relacji z tobą. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony narodowego interesu Włoch i właśnie to zawsze robiłam".

"Włochy pozostają suwerennym krajem. W każdym razie moja popularność to nie jest twoja sprawa. Sugeruję, byś zajął się swoją" - podsumowała włoska premier.

6. Mundial 2026. Wyniki rozgrywek

Niemcy wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2:1 (0:1) w meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Toronto. Jednocześnie odnieśli drugie zwycięstwo i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Z grupy E zmierzyły się ze sobą również drużyny Ekwadoru i Curacao, które w Kansas City zremisowały 0:0.

Wcześniej Holandia pokonała Szwecję 5:1 (2:0) w rozgrywce w Houston. W innym spotkaniu grupy F Tunezja gra w niedzielę nad ranem z Japonią.

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Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskipogodaIMGWNajważniejsze informacjePolicjaRosjaDonald TrumpGiorgia MeloniUSA
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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