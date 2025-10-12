Tusk o relokacji migrantów, nowe informacje o zdrowiu Bidena, nie żyje Diane Keaton

Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1 . Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie!" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Wcześniej RMF FM podało, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na przyjęcie dużej liczby uchodźców z Ukrainy po inwazji Rosji na ten kraj w 2022 roku - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych przewidzianych w unijnym pakcie migracyjnym.

Polska Agencja Prasowa ustaliła w kilku źródłach, że ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia Polski z obowiązków paktu migracyjnego jeszcze nie zapadła.

2. Biden przechodzi radioterapię

Jak poinformowała amerykańska stacja NBC, były prezydent USA Joe Biden, który mierzy się z nowotworem prostaty, przechodzi radioterapię i jest poddawany terapii hormonalnej. Były gospodarz Białego Domu o swojej chorobie poinformował w maju.

Joe Biden Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

3. Kaczyński przewiduje, kto "będzie pewnie premierem"

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie manifestację przeciwko polityce rządu Tuska, paktowi migracyjnemu i umowie handlowej z państwami Mercosur. Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli prominentni politycy jego partii w tym m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. O tym ostatnim Kaczyński powiedział, że "nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie".

4. Samochód rajdowy wjechał w dwie osoby

Podczas rajdu samochodowego w Maciejowicach (woj. opolskie) doszło do wypadku. Jedno z aut rajdowych wypadło z drogi i potrąciło dwie osoby. Byli to reporterzy, którzy z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Wypadek podczas Rajdu Nyskiego Źródło: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nysie

5. Strzelanina w Niemczech

Na rynku w niemieckim mieście Giessen w kraju związkowym Hesja padły strzały. Kilka osób zostało rannych. Sprawca strzelaniny został zatrzymany.

6. Diane Keaton nie żyje

Amerykańska aktorka Diane Keaton nie żyje. Zdobywczyni Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" była znana m.in. z produkcji Woddy'ego Allena. Miała 79 lat.

Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej") Źródło: PAP/EPA

OGLĄDAJ: TVN24 HD