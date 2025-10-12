Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Tusk o relokacji migrantów, nowe informacje o zdrowiu Bidena, nie żyje Diane Keaton

Donald Tusk w Gdyni
Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów
Źródło: TVN24
Donald Tusk przekazał, że "nie będzie w Polsce relokacji migrantów". Joe Biden jest poddawany radioterapii. Jarosław Kaczyński powiedział, kto - jego zdaniem - "pewnie będzie premierem". W Opolskiem samochód rajdowy uderzył w dwie osoby. Zmarła aktorka Diane Keaton. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 12 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1 . Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów

"Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie!" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Wcześniej RMF FM podało, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na przyjęcie dużej liczby uchodźców z Ukrainy po inwazji Rosji na ten kraj w 2022 roku - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych przewidzianych w unijnym pakcie migracyjnym.

Polska Agencja Prasowa ustaliła w kilku źródłach, że ostateczna decyzja w sprawie zwolnienia Polski z obowiązków paktu migracyjnego jeszcze nie zapadła.

Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"

Najnowsze

2. Biden przechodzi radioterapię

Jak poinformowała amerykańska stacja NBC, były prezydent USA Joe Biden, który mierzy się z nowotworem prostaty, przechodzi radioterapię i jest poddawany terapii hormonalnej. Były gospodarz Białego Domu o swojej chorobie poinformował w maju.

Joe Biden
Joe Biden
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

3. Kaczyński przewiduje, kto "będzie pewnie premierem"

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie manifestację przeciwko polityce rządu Tuska, paktowi migracyjnemu i umowie handlowej z państwami Mercosur. Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli prominentni politycy jego partii w tym m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. O tym ostatnim Kaczyński powiedział, że "nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kaczyński rzucił znane nazwisko. "Pewnie będzie premierem"

Kaczyński rzucił znane nazwisko. "Pewnie będzie premierem"

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

WARSZAWA

4. Samochód rajdowy wjechał w dwie osoby

Podczas rajdu samochodowego w Maciejowicach (woj. opolskie) doszło do wypadku. Jedno z aut rajdowych wypadło z drogi i potrąciło dwie osoby. Byli to reporterzy, którzy z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Źródło: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nysie 

5. Strzelanina w Niemczech

Na rynku w niemieckim mieście Giessen w kraju związkowym Hesja padły strzały. Kilka osób zostało rannych. Sprawca strzelaniny został zatrzymany.

Strzały na rynku w Niemczech, są ranni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzały na rynku w Niemczech, są ranni

Świat

6. Diane Keaton nie żyje

Amerykańska aktorka Diane Keaton nie żyje. Zdobywczyni Oscara za główną rolę w filmie "Annie Hall" była znana m.in. z produkcji Woddy'ego Allena. Miała 79 lat.

Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej")
Diane Keaton (1991, kadr z filmu "Ojciec panny młodej")
Źródło: PAP/EPA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP, Reuters, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskRząd Donalda TuskaJoe BidenUSAMigracjeMigranci i uchodźcy w EuropieJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiMariusz BłaszczakBeata SzydłoPrzemysław CzarnekWypadekOpolskieRajdy samochodoweNiemcyStrzelaninaFilmNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Jared Kushner i Steve Witkoff w Strefie Gazy
Zięć Trumpa i specjalny wysłannik USA pojechali do Strefy Gazy
Świat
Cywile, którzy uciekli przed RSF, w obozie Goz al-Haj, Chartum, Sudan
Zaatakowali "z zimną krwią". Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Diane Keaton (2018)
Była "nieporównywalna". "Jej duch będzie żył wiecznie"
Kultura i styl
imageTitle
Nie było polskiej nocy w Rio. Gamrot uduszony, Kowalkiewicz na skraju nokautu
EUROSPORT
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Hiszpańska dominacja. Włosi też nie zawiedli
EUROSPORT
imageTitle
Bolesna porażka Serbów. Albańczycy prowokowali po golu
EUROSPORT
Policja
Rodzice zgłosili ich zaginięcie. Tragiczny finał poszukiwań
Rzeszów
imageTitle
Pochodzi z Ukrainy, podbija Japonię. Sumoka z innego świata
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz na wicu PiS
Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów" i "napalmie". "To czystej wody nienawiść"
Polska
Burza Alice w Hiszpanii
Nie przestaje lać. Odwołane loty, ewakuacje, brak prądu
METEO
Diane Keaton (2022)
Diane Keaton nie żyje
Świat
imageTitle
"Tak, to na pewno koniec". Rafał Majka rozwiał wątpliwości
EUROSPORT
Eksplozja w Tennessee
Nikt nie przeżył wybuchu w fabryce amunicji
Świat
Tobiasz Bocheński
Poseł PiS tłumaczy się z awantury o masło
Polska
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
METEO
imageTitle
Gwizdy, flagi Palestyny i pieniądze na pomoc w Strefie Gazy. Norwegia rozbiła Izrael
EUROSPORT
Donald Tusk
"Wolałabym, żeby premier nie mówił językiem PiS-u"
Polska
imageTitle
Mecz, który trzeba wygrać. Kiedy spotkanie Litwa - Polska w eliminacjach MŚ?
EUROSPORT
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
METEO
Niemiecka policja
Strzały na rynku w Niemczech, są ranni
Świat
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
METEO
Wypadek podczas rajdu w miejscowości Maciejowice
Wypadek podczas rajdu, auto wjechało w ludzi
Polska
imageTitle
Półfinał prestiżowego turnieju nie dla O'Sullivana
EUROSPORT
Amerykańska policja
Strzelanina po meczu. Są zabici i ranni
Świat
imageTitle
Majka po raz ostatni przekroczył metę. Historyczny sukces Pogaczara
EUROSPORT
Wiec PiS w Warszawie
Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."
Polska
Jan Urban
Urban bez ogródek. "Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie odebrany jako porażka"
EUROSPORT
Po ulewach na Florydzie niektóre auta utknęły w wodzie
Auta zatopione w wodzie, jeziora przed domami
METEO
wroclaw polska ulica tlum - DarSzach shutterstock_2383881911
"Na każdego nielegalnego migranta przypada 657 osób, które są tutaj legalnie"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica