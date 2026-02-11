"Wybrzmiało bardzo wiele pytań". Komentarz Pałacu Prezydenckiego po posiedzeniu RBN

Bogucki po RBN: nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi Źródło: TVN24

W środę po godzinie 20 zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posiedzenie z udziałem premiera, ministrów i liderów ugrupowań sejmowych dotyczyło programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu.

Na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Zbigniew Bogucki podkreślił, że podczas dyskusji dotyczącej programu SAFE "wybrzmiało bardzo wiele pytań". - To nie jest tak, że zapadły w tej kwestii decyzje co do podpisania przyszłej ustawy czy też nie, ale żeby podchodzić do tak poważnego programu poważnie, trzeba mieć pełen komplet informacji - powiedział. Jego zdaniem, jest to "kwestia szczegółów, ważnego, ale wymagającego wyjaśnień, pogłębionej analizy programu".

- Na pewno nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi, nie zostały rozwiane wszystkie wątpliwości, które były podnoszone ze strony pana prezydenta, ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego czy administracji prezydenta. Nie wyobrażamy sobie, żeby tych wszystkich wątpliwości, pytań nie rozwiać - powiedział szef kancelarii prezydenta.

Bogucki: nie znamy stanowiska rządu w sprawie Rady Pokoju

Odnosząc się do kolejnego tematu spotkania RBN, czyli Rady Pokoju, Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko. - Nie znamy stanowiska rządu niestety dalej po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał.

Dodał, że w każdym z punktów głos zabierali także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. - Padały pytania, nie zawsze padały odpowiedzi - mówił dalej szef KPRP.

Bogucki przekazał, że tematem, który wzbudzał najwięcej emocji, dotyczył marszałka Sejmu. - To nie jest kwestia i spór na linii prezydent Nawrocki i marszałek Czarzasty. To nie jest nawet kwestia sporu na linii prezydent i marszałek Sejmu. Tutaj linia sporu jest między bezpieczeństwem, a pytaniem o to bezpieczeństwo - przekonywał Bogucki.

Zwrócił uwagę, że posiedzenie trwało około 6 godzin. - Sam ten fakt przesądza jak potrzebna była ta dyskusja - ocenił szef KPRP.

