Polska Szef MON: sytuacja jest najniebezpieczniejsza Oprac. Justyna Sochacka |

Kosiniak-Kamysz: sytuacja jest najniebezpieczniejsza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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W swoim wystąpieniu na 6. edycji Forum Miasteczek Polskich Kosiniak-Kamysz odniósł się do prowokacyjnych działań Rosji.

- Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej działająca na doprowadzenie do zniszczenia wspólnoty Zachodu - powiedział.

Ocenił, że "mamy do czynienia z agresją wobec NATO, z agresją wobec Unii Europejskiej, z agresją wobec Polski, systemową agresją, nie epizodyczną".

- Zdaję sobie sprawę, że wiele osób jest już zmęczonych wojną. Wy to czujecie pewnie jeszcze bardziej u siebie w miejscowościach - zwrócił się do uczestników 6. Forum Miasteczek Polskich Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Rosja będzie używała coraz to nowych prowokacji

Szef MON ocenił, że "sytuacja jest najniebezpieczniejsza". - Nie przyszedłem was przestraszyć, nie chcę nikogo straszyć. Chcę raczej uspokajać, ale nie mogę przejść obojętnie, bo później powiecie, że nikt was nie ostrzegał. Wy musicie to przekazać też tym, z którymi będziecie rozmawiać - mówił.

- Sytuacja jest poważna. Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie. W drabinie eskalacyjnej idzie do góry. Będzie używała coraz to nowych prowokacji - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: PAP

Kosiniak-Kamysz z apelem o przygotowanie samorządów na najtrudniejsze zdarzenia

Wicepremier zaapelował również do samorządowców o przygotowanie się "na najtrudniejsze zdarzenia". Podkreślił, że odpowiedni poziom przygotowania jest niezbędny, by nie doszło do najtrudniejszych zdarzeń.

- Wiele lat, w których nawet nie istniała ustawa o obronie cywilnej, to czas, kiedy na pewno nie wszystkie te elementy były zagospodarowane, wyremontowane, nawet zmonitorowane. To się zmienia, choć walczymy z czasem. I proszę was o pełną determinację i przygotowanie swoich samorządów na najtrudniejsze zdarzenia - powiedział Kosiniak-Kamysz.

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- Wierzę, że one nie nastąpią. Będziemy robić wszystko. Po to się zbroimy, po to budujemy siłę sojuszy, żeby nigdy do najtrudniejszych zdarzeń nie doszło, ale tylko ten zwycięża, kto jest na najtrudniejsze zdarzenia gotowy - podsumował Kosiniak-Kamysz.

Szef MON i prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy podpisali w czwartek porozumienie o zacieśnieniu współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa.