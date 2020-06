Szef Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa: to czas na czerwoną kartkę dla polskiej KRS

Czarne chmury nad upolitycznioną Krajową Radą Sądownictwa. Sędziowie z Europy chcą jak najszybciej wyrzucić ją z kontynentalnej sieci takich rad. Miarka się przebrała - mówią - i wyliczają: brak niezależności i wpływy polityczne to nie są standardy europejskie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Szef Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk w specjalnym wywiadzie dla TVN24 mówi, że sytuacja wokół Krajowej Rady Sądownictwa się pogarsza. - Jest coraz gorzej. To czas na czerwoną kartkę dla polskiej KRS - podkreśla. Wniosek o jej natychmiastowe wyrzucenie z organizacji, która skupia ponad 20 rad sądowniczych z Europy uzasadnia tym, że "KRS nie wspiera sędziów, którzy są atakowani i pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyroki, które wydają".

Nową Krajową Radę Sądownictwa, po zmianach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, wybrali głównie politycy władzy, a kandydatów do rady poparli w dużej części sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości. Sędzia, który chciał to sprawdzić - Paweł Juszczyszyn - skończył z poważnymi kłopotami dyscyplinarnymi. Uchwałę w jego obronie podarł Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie - przełożony i członek KRS. Zresztą wielu sędziów ma teraz kłopoty dyscyplinarne. KRS powinna im pomagać i stać na straży ich niezawisłości. - Trzeba protestować przeciwko takim nieprawidłowościom. I trzeba chronić reputację Rady Sądownictwa, a oni tego nie robią - mówi Kees Sterk.

Europejscy sędziowie mówią więc dość. Najpierw zawiesili polską KRS w prawach członka. Teraz chcą ją ostatecznie wyrzucić. - Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nie jest to organ niezależny. To organ polityczny, jest na usługach różnych organów politycznych w tym ministra sprawiedliwości - mówi prof. Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Ale takim twierdzeniom ostro sprzeciwia się szef nowej KRS sędzia Leszek Mazur. W liście do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa pisze, że jej "zarzuty mają charakter ogólnikowy, nie wskazują na jakiekolwiek konkretne działania, w których KRS sprzeniewierzyłby się zasadom swojej niezależności".