"Dramatyczna informacja" czy "przejściowe opóźnienie"? Specjaliści o zmniejszeniu dostaw szczepionek

Przy tak ślamazarnym tempie szczepienia pandemia będzie trwała w nieskończoność - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Matyja. Drugi gość programu, profesor Robert Flisiak apelował, by "nie popadać w pesymizm", bo opóźnienie jest przejściowe, a jeszcze w pierwszym kwartale powinny zostać dopuszczone do użytku szczepionki od kolejnych producentów.

Do poniedziałkowego popołudnia w Polsce zaszczepiono ponad 475 tysięcy osób. Firma Pfizer - producent szczepionki stosowanej w Polsce - poinformowała, że na przełomie stycznia i lutego spowolni dostawy szczepionek do państw Unii Europejskiej. Ma to związek - tłumaczył Pfizer - z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w jednej z belgijskich fabryk, gdzie produkowana jest szczepionka.