Susza w Polsce. "Gospodarowanie wodą, która pada z nieba, praktycznie nie istnieje"

To, co Andrzej Duda powiedział o rzekomej współpracy polskich i rosyjskich służb, jest nie tylko niemądre, niepoważne. Te słowa bardzo mocno szkodzą interesom Polski i uderzają w jej bezpieczeństwo - powiedział premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób czwartkową wypowiedź prezydenta, który stwierdził, że "wygląda na to", że służby za rządów Tuska współpracują z rosyjskimi. Tak głowa państwa odniosła się do doniesień w sprawie udostępnienia akt śledztwa podejrzanemu o szpiegostwo Pawłowi Rubcowowi. Prokuratura podkreśliła wcześniej, że Rubcow nie zobaczył w dokumentach żadnych tajemnic państwowych.