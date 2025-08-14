Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Victoria chce, żeby "nikt nie musiał się czuć jak ona wtedy". Jest zapowiedź kontroli i zmian w prawie

Prokuratura Krajowa
MSWiA reaguje na reportaż o sprawie Victorii. Resort bada działania policjantów
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa przeanalizuje prowadzone śledztwo, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skontroluje działania funkcjonariuszy w sprawie 17-letniej Victorii. Państwowe instytucje podjęły te działania po emisji reportażu "Ja was zaskarżę" w "Czarno na Białym". Ponadto Sejm zajmie się we wrześniu zmianą przepisów tak, by prawo bardziej chroniło osoby niepełnoletnie w kontakcie z policją.

Olga Orzechowska przedstawiła w swoim reportażu "Ja was zaskarżę" historię 17-letniej Victorii z Mławy. Została ona zatrzymana przez policję za posiadanie narkotyków i przesłuchana na komendzie, w której spędziła kilkanaście godzin. Matka o zatrzymaniu, przesłuchaniu, a później zwolnieniu leczącej się psychiatrycznie córki nie została poinformowana.

OGLĄDAJ: "Ja was zaskarżę"
CNBFoto1 (27)

"Ja was zaskarżę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Victoria przed opuszczeniem komisariatu podała policji telefon do matki i była przekonana, że ta będzie na nią czekać. Matka Victorii nie dostała jednak telefonu, dziewczyna wyszła sama. Historia ma tragiczny finał - 17-latka podjęła próbę samobójczą, w wyniku której została okaleczona na całe życie.

Olga Orzechowska zwróciła w swoim reportażu szczególną uwagę na fakt, że dziewczynę przesłuchiwano bez obecności jej matki - czyli niezgodnie z Kodeksem postępowania karnego.

Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Źródło: TVN24

- Wiktoria opowiedziała nam tę historię po to, żeby już nikt inny nie stracił zdrowia. Po to, żeby nikt inny nie musiał się tak czuć jak ona wtedy. I tu cytuję: "wołałam o pomoc, nikt mi jej nie udzielił. Mówiłam funkcjonariuszom, jest coś nie tak. Chcę do mamy, biorę leki, leczę się psychiatrycznie". I w jej ocenie te informacje zostały zupełnie zignorowane - wyjaśniła w TVN24 autorka reportażu, Olga Orzechowska.

Jakie kroki podjęto w związku z całą sprawą, a także w związku z publikacją reportażu "Czarno na Białym"?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
17-letnia Victoria
Czy dało się postąpić inaczej? "Ta możliwość była"
Adrianna Otręba
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"

Prokuratura Krajowa przyjrzy się sprawie

Zacznijmy od prokuratury. Śledczy przyglądają się postawie policjantów, którzy mieli styczność ze sprawą Victorii. Zawiadomienie złożył pełnomocnik dziewczyny. Prokuratura analizuje, czy policjanci dopełnili wszystkich obowiązków.

Śledztwo w tej sprawie wzięła pod lupę Prokuratura Krajowa. Jak poinformował rzecznik PK, prokurator Przemysław Nowak, Prokuratura Krajowa "zwróci się do prokuratury prowadzącej to postępowanie o akta lub informacje w sprawie".

"Sprawa zostanie przeanalizowana w Prokuraturze Krajowej, a dalsze kroki będą uzależnione od wyniku tej analizy. Informacja o stanowisku PK będzie możliwa po przeprowadzeniu analizy" - przekazał prokurator Nowak.

W sprawie 17-letniej Victorii policja mogła postąpić inaczej. "Ta możliwość była"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Kontrola MSWiA

Na reportaż "Czarno na Białym" zareagowało także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nadzoruje pracę policji. Jak poinformował nas dział prasowy MSWiA, resort "polecił wszczęcie postępowania wyjaśniającego, mającego ustalić, czy w związku z interwencją policji i zatrzymaniem osoby nieletniej mogło dojść do przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków służbowych".

Jak przekazano, sprawą zajmuje się Biuro Nadzoru Wewnętrznego.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Źródło: TVN24

- Na tym etapie niczego nie przesądzamy. Sprawa będzie badana. O szczegółach poinformujemy tak szybko, jak będziemy mieć pełną informację - powiedział dziennikarzom "Faktów" TVN Tomasz Kułakowski z MSWiA.

Policja skontrolowała wewnętrznie też sama siebie - nie stwierdzono jednak naruszenia dyscypliny służbowej. "W naszej ocenie wszystkie procedury zostały dochowane i postępowanie policjantów było zgodnie z obowiązującymi przepisami" - czytamy w oświadczeniu mazowieckiej policji.

"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?

Zmiany w prawie? Projekt nowelizacji w Sejmie

Jak dowiedziała się dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, 12 września pierwsze czytanie w Sejmie będzie miał rządowy projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego. Zmiany mają dotyczyć między innymi procesu przesłuchiwania nieletnich.

Komentarza w sprawie udzielił TVN24 dr Michał Haras z Departamentu Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Urzędnik poinformował, że "problem, który został wskazany" w materiale, "jest już znany". - Wynika on też z prawa Unii Europejskiej, do którego implementacji jesteśmy zobowiązani jako Polska. To jest sytuacja, w której mamy osobę małoletnią, a więc poniżej osiemnastego roku życia, której muszą w postępowaniu karnym przysługiwać pewne szczególne uprawnienia względem osób starszych - mówił.

Haras wyjaśnił, że "przede wszystkim będzie to umocnione prawo do obrony, a także konieczność zawiadomienia opiekuna prawnego o fakcie zatrzymania tej osoby". Uściślił, że przewidziane w nim zmiany będą dotyczyły wszystkich osób poniżej 18. roku życia.

Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Komenda Powiatowa Policji w Mławie
Źródło: TVN24

Przekonywał, że "cały ten projekt stanowi dość głęboką reformę postępowania karnego właśnie po to, żeby tego typu luki prawne, niedoskonałości, a także braki implementacji prawa Unii Europejskiej wypełnić". W projekcie ustawy czytamy między innymi, że w przesłuchaniu podejrzanego, który nie ukończył 18 lat, obowiązkowy ma być udział obrońcy.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Po spotkaniu Nawrocki - Tusk. "Było rzeczowe"
Dowiedz się więcej:

Po spotkaniu Nawrocki - Tusk. "Było rzeczowe"

Na żywo

Autorka/Autor: bp, akr/gp

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPłockMława
Czytaj także:
W pożarze kamienicy zginął 12-latek (zdjęcie ilustracyjne)
Tajemniczy wybuch w Poznaniu. Są zarzuty
Poznań
shutterstock_2156725749
Fala zwolnień i zamknięć zakładów. Branża alarmuje
BIZNES
Izraelczycy szukają ucieczki od upału
38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne
METEO
Choroba Alzheimera
Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce
Agnieszka Pióro
Tusk Nawrocki
"Już się pan przyzwyczaił?". Krótka wymiana zdań Tuska i Nawrockiego
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek uderzył głową w chodnik. 22-latek usłyszał zarzut. "Nie wypiera się"
WARSZAWA
Uderzyła w narożnik domu
W czasie jazdy odpięła się przyczepa ze zbożem. Uderzyła w dom
Lublin
Konferencja
PILNEBędzie Rada Gabinetowa. Prezydent poinformował premiera o dacie
shutterstock_2267657971
Drogowcy krytykują podwyżki na autostradzie
BIZNES
Donald Tusk
Tusk po spotkaniu z Nawrockim: w jednym byliśmy zgodni w stu procentach
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Pieniądze portfel wynagrodzenia zarobki inflacja
Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"
BIZNES
Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim
Godzina Nawrockiego i Tuska w pałacu
Tragiczny wypadek na DK10 w Solcu Kujawskim
Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne
Kujawsko-Pomorskie
Afryka Express
Iza Krzan zabiera osiem par do Afryki
Kultura i styl
Groził policjantom bronią hukową
Groził policjantom bronią, by "sprawdzić ich reakcję"
Trójmiasto
imageTitle
Start sezonu bez Lewandowskiego? Wdrożono "specjalny plan"
EUROSPORT
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
"Może stanowić ryzyko dla zdrowia". Ostrzeżenie
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
Atak na infrastrukturę polskiego miasta. Minister: w ostatniej chwili udało się zapobiec
Fragment elewacji oderwał się od budynku
Fragment budynku spadł na jezdnię
Poznań
Sewastopol na Krymie
Dzieci z Holandii odwiedziły "uśmiechniętą twarz putinowskiej indoktrynacji"
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Donalda Tusk
Mobbing minister Pełczyńskiej-Nałęcz? Ekspertka odpowiada
Burza tropikalna Podul przyniosła ulewy do południowo-wschodnich Chin
Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych
METEO
Oszust zmanipulował dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Gigant wykorzysta AI, by sprawdzać wiek. Są kontrowersje
BIZNES
Ze względu na nowe pęknięcia, w maju zapadła decyzja o wyłączeniu szkoły z użytkowania
Szkoła walczy z żywiołem. Mają plan, będą też pieniądze
Aleksandra Arendt-Czekała
Czy czołg K2PL będzie "składany" czy "produkowany" w Polsce?
Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też
Michał Istel
Donald Tusk czekał na Karola Nawrockiego
Tusk czekał na prezydenta. Przywitanie w pałacu
coney beach pleasure park UK walia shutterstock_1547195195
Kolejka górska wypadła z toru, kilkanaście osób rannych
Świat
Łukasz Mejza i "Wielki Bu"
"Wielki Bu" publikuje nagranie z Mejzą. Nazywa się "przyszłym ministrem"
imageTitle
"Myślałem, że już nigdy nie zobaczę swojego domu"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica