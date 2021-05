Tuleya: jestem przekonany, że te decyzje nie są podejmowane w budynku Sądu Najwyższego

Kiedy adwokaci zostali sponiewierani przez policję i nie dopuszczeni do udziału w posiedzeniu, już można się wszystkiego spodziewać, również i tego, że to są oficjalne polecenia, a nie tylko gierki za kulisami - mówił w TVN24 sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya.

Sędzia Wróbel: mamy autorytaryzm, on ma nowoczesną twarz

Sędzia Wróbel: mamy autorytaryzm, on ma nowoczesną twarz TVN24

"Jest to jakaś taktyka i pewnie stoi za tym jakiś reżyser"

Do tej sprawy odniósł się w TVN24 sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya, wobec którego 23 kwietnia nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna nie wyraziła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury. Prokuratura chce mu postawić zarzuty dotyczące ujawnienia tajemnicy ze śledztwa.

W ocenie sędziego "jest to jakaś taktyka i pewnie stoi za tym jakiś reżyser, ale z pewnością nie mają tutaj głosu decydującego urzędnicy z tak zwanej Izby Dyscyplinarnej". - Ta taktyka jest pewnie dostosowana i do sytuacji politycznej w naszym kraju, i Europejskiej - dodał.

Tuleya: adwokaci są sponiewierani przez policję

Nawiązując do sprawy sędziego Wróbla, Tuleya powiedział, że "kiedy adwokaci zostali sponiewierani przez policję i nie dopuszczeni do udziału w posiedzeniu, już można się wszystkiego spodziewać, również i tego, że to są oficjalne polecenia, a nie tylko gierki za kulisami".