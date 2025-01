"Nadajemy tej sprawie rangę olbrzymią". Czarzasty: mam tego dosyć

Nadajemy tej sprawie rangę olbrzymią, a tak naprawdę to jest człowiek, który potencjalnie pójdzie do więzienia, potencjalnie nakradł, potencjalnie jest bandytą - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Włodzimierz Czarzasty. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń wokół posła PiS Marcina Romanowskiego. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy powiedział, że "po prostu ma dosyć" zajmowania się tym tematem.

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie posła PiS Marcina Romanowskiego, na którym ciąży szereg zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceszef resortu sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania, otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a w ubiegłym tygodniu poinformował, że "zrzekł się statusu posła zawodowego" i nie będzie w związku z tym pobierać poselskiego wynagrodzenia.

- Ja po prostu mam dosyć (...) zajmowania się bez przerwy potencjalnym złodziejem i bandytą. To znaczy, nadajemy rangę tej sprawie olbrzymią, a tak naprawdę to jest człowiek, który potencjalnie pójdzie do więzienia, potencjalnie nakradł, potencjalnie jest bandytą - zauważył Czarzasty.

- Zajmowanie się codziennie bandytą i opowiadanie, jakim on jest wielkim bandytą - to mam tego dosyć - podkreślił.

"Te sprawy są dosyć proste i myślę, że trzeba prostym językiem o tym opowiedzieć".

Nawiązując do toczącej się w debacie publicznej dyskusji na temat, czy Romanowski powinien otrzymywać uposażenie, dietę i inne środki dla parlamentarzystów, Czarzasty ocenił, że "te sprawy są dosyć proste i myślę, że trzeba prostym językiem o tym opowiedzieć".

- Po pierwsze, jeżeli chodzi o wynagrodzenie pana Romanowskiego, zrezygnował z tego wynagrodzenia. Nie ma tematu, koniec, kropka. Nie ma co dywagować. Jeżeli chodzi o dietę, (to) dieta poselska jest wypłacana posłom wtedy, kiedy realizują swoją misję na terenie kraju. Pana Romanowskiego nie ma na terenie kraju, nie będzie mu wypłacana dieta poselska - wskazywał współlider Nowej Lewicy.

Jak mówił, jeżeli chodzi natomiast o środki na jego biuro poselskie, to trwają prace nad zmianą przepisów, żeby to marszałek Sejmu wziął "odpowiedzialność za pracowników i za to biuro".

Autorka/Autor:akr/akw

Źródło: TVN24