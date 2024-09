Tusk: wojskowa neutralność nie może oznaczać obojętności wobec zła

Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek w Rzeszowie z premierem Irlandii Simonem Harrisem. Podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach polski premier wskazywał, że Irlandia, "państwo tradycyjnie neutralne i bardzo do swojej neutralności przywiązane, jednoznacznie wspiera politycznie, w kontekście wartości ludzkich, ofiary agresji". Dodał, że to bardzo ważny przykład nie tylko dla Europy. W tym kontekście wskazał na niedawne spotkanie z premierem Indii .

Tusk: liczę, że Dublin wesprze polską argumentację

Premier Irlandii o potrzebie opracowania agendy gospodarczej w sprawie Ukrainy

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Harris podpisali porozumienie w sprawie wsparcia dla Ukrainy i współpracy między krajami. Według służby prasowej prezydenta w tym roku Irlandia zobowiązała się zapewnić Ukrainie kolejne 128 milionów euro na wsparcie wojskowe i co najmniej 40 milionów euro na pomoc humanitarną, a także dostarczy systemy rozminowywania i sprzęt do usuwania ładunków wybuchowych

- Widzieliśmy, co się stało po tym, jak miasta i miasteczka zostały zniszczone przez rosyjskie bombardowania. (…) To są właściwie ataki terrorystyczne, które Rosja wykonuje przeciwko ludności cywilnej. Widziałem to wczoraj, kiedy doszło do ataku w okolicy Lwowa. (…) To jest po prostu zło. W obliczu zła musimy wykazać się solidarnością – podkreślił irlandzki szef rządu.