Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Cieszę się, że przez całe życie nie uczestniczyłem w takiej odprawie"

Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
Generał Pacek o spotkaniu Trumpa i Hegsetha z amerykańskimi generałami: to było niespotykane
Źródło: TVN24
- To było niesamowite, niebywałe i niespotykane - tak w "Kropce nad i" w TVN24 generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, komentował spotkanie Donalda Trumpa i Pete'a Hegsetha z amerykańskimi dowódcami wojskowymi, na którym mówili o nowych zasadach w armii. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, ocenił, że przemówienia prezydenta i szefa Pentagonu były "typowo dyscyplinujące".

Goście "Kropki nad i" w TVN24 - generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, oraz generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, wykładowca Akademii Pożarniczej - komentowali spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza wojny Pete'a Hegsetha z amerykańskimi generałami i admirałami.

Spotkanie było niezwykłe, bo do Wirginii politycy wezwali kilkuset najważniejszych amerykańskich wojskowych z całego świata. Na co dzień dowodzą oni setkami tysięcy żołnierzy na kilku kontynentach i wszystkich oceanach.

Szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosił wprowadzenie nowych standardów sprawności i wyglądu w wojsku obowiązujących każdego żołnierza i zakończenie "politycznej poprawności". Zapowiedział też kolejne zwolnienia i "wyzwolenie" dowódców spod regulacji, by mogli podejmować ryzyko.

Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
Źródło: Alex Wong/Getty Images

Generał Bieniek: to była przemowa motywacyjna

- Jeśli ktoś się spodziewał, że będzie to przemówienie dotyczące strategii bezpieczeństwa narodowego, nowych zagrożeń, no to się pomylił. To właściwie była przemowa motywacyjna - komentował generał Bieniek.

- W zasadzie to przemówienie jego, zarówno Hegsetha, jak i prezydenta Trumpa, było typowo przemówieniem dyscyplinującym, (było - red.) powiedziane: "Teraz ja jestem waszym dowódcą i macie wykonywać moje rozkazy" - mówił dalej.  

- Nie znam dokładnie teraz wnętrza amerykańskiej armii, ale wydaje mi się, że amerykańscy żołnierze wykonywali zadania w różnych częściach świata w sposób bardzo zdecydowany i byli dobrze dowodzeni - zaznaczył.

Generał Bieniek odniósł się też do zapowiadanego przez Hegsetha skończenia z "polityczną poprawnością" w armii. - Była nawet taka polityka w czasach prezydenta Obamy: "Don't tell, don't ask". Chodziło o preferencje płciowe. Nie wiem, być może teraz jakieś okowy tego przeszkadzały obecnym władzom - skomentował.

Generał Bieniek o spotkaniu Trumpa i Hegsetha z amerykańskimi generałami: to była przemowa motywacyjna
Źródło: TVN24

Generał Pacek: to było niebywałe

Generał Pacek nie krył swojego zdziwienia formułą, jaką miało to spotkanie. - Mówię uczciwie - dla mnie to było niesamowite, niebywałe i niespotykane. Po pierwsze, żeby zebrać 800 generałów z całego świata za miliony dolarów, po to, żeby tak naprawdę na oczach całego świata po prostu mocno pociągnąć za cugle, (...). To mocne szarpnięcie, widocznie (Trump - red.) miał powód - powiedział generał Pacek.

Zaznaczył jednocześnie, że "to sprawa Amerykanów, co robią ze swoimi generałami i ze swoim wojskiem". 

Zdaniem generała Packa to spotkanie miało dwa cele. - Po pierwsze - cel wyraźnie dyscyplinujący, po prostu: "Albo wam się podoba, albo będziecie zwolnieni". - Tutaj Donald Trump użył bardzo ostrych sformułowań, myślę, że też rzadko spotykanych w państwach natowskich - dodał. - A drugi cel jest jednak wewnętrzny, ponieważ tam padły insynuacje, albo wręcz wyraźne sformułowania, o użyciu wojska wewnątrz państwa - kontynuował Pacek.

Dodał, że dla niego przemowa w takim tonie "to był szok". - To są bardzo dobrzy dowódcy. To są bardzo dobrzy żołnierze. To są też żołnierze o bardzo wysokim poziomie zdyscyplinowania, takiego, które jest znane w świecie. To nie są maruderzy, których trzeba nagle pociągać za lejce i (...) publicznie dyscyplinować - wskazywał gość TVN24.

- Brałem udział w dziesiątkach odpraw w Polsce. Miałem też okazję bywać na odprawach w różnych, co najmniej w kilkunastu państwach i cieszę się, że przez całe życie nie uczestniczyłem w takiej odprawie - mówił dalej generał Pacek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alex Wong/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
WojskoDonald TrumpUSAPete Hegseth
Czytaj także:
Sarkofag nad elektrownią atomową w Czarnobylu
Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale
Świat
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
METEO
Barcelona gra z PSG
Piłka szła jak po sznurku. Znakomite otwarcie Barcelony
RELACJA
Dwóch pilotów zginęło w katastrofie włoskiego samolotu wojskowego
Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło
Świat
Atak dronów na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Ujęcie z nagrania
"To jest najlepszy obraz tego, kto przegrywa"
Polska
Silny wiatr
Tu w weekend może silnie wiać. Gdzie spodziewać się alarmów
METEO
imageTitle
Marciniak prowadzi hit Ligi Mistrzów
RELACJA
Globalna Flotylla Sumud
Ewakuacja, stan wyjątkowy i przechwytywanie. Aktywiści flotylli Sumud w drodze do Strefy Gazy
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
METEO
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
BIZNES
imageTitle
Straciła szansę na tytuł, za to zbliżyła się do Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Amerykański pojedynek. Pegula zagra z pogromczynią Świątek
EUROSPORT
Joanna Mucha
Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050
Polska
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Lisy atakują psy (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie dotykaj". Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw
Rzeszów
imageTitle
Rekordowy kontrakt rosyjskiego hokeisty w Stanach Zjednoczonych
EUROSPORT
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
BIZNES
EN_01663837_2188
Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
METEO
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
WARSZAWA
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
Świat
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
BIZNES
imageTitle
Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski. Będzie powtórka ostatniego finału
EUROSPORT
Skutki ulewy na Ibizie
Największe ulewy od 70 lat. "To był bardzo stresujący dzień"
METEO
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Kolejny wielki sukces Reusser. Polki daleko
EUROSPORT
BRONX
Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Wiadomo, że była eksplozja, nie wiadomo gdzie
Świat
Poszukiwania dziecka w Australii
Czterolatek zaginął na odludziu. "Znaleźliśmy ślad buta"
Świat
Admirał Rob Bauer
Czemu Polska, Dania i Estonia? Admirał Bauer o rosyjskich prowokacjach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica