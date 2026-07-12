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KAWA NA ŁAWĘ

Spór o przekazanie pocisków Patriot. "Karol Nawrocki nie był informowany"

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Wyrzutnia typu Patriot
Margielski o przekazaniu Ukrainie pocisków rakiet do systemu Patriot. "Prezydent nie był informowany"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mon.gov.pl
Prezydent nie był informowany i nie był konsultowany bezpośrednio - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 doradca głowy państwa Jarosław Margielski, pytany o sprawę przekazania Ukrainie przez Polskę pocisków do systemu Patriot. Posłanka KO Aleksandra Gajewska mówiła z kolei, że "trzymanie Rosjan i ich armii jak najdalej od Polski nie jest akcją charytatywną".

W ostatnim czasie wybuchł spór dotyczący przekazania Ukrainie przez Polskę pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot. W niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 doradca prezydenta Jarosław Margielski był pytany, dlaczego prezydencka kancelaria wcześniej nie skrytykowała tej decyzji. Między innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że ta sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN 10 i 17 lutego oraz 24 marca tego roku.

- Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w wielu rozmowach na różnych szczeblach Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast jeżeli poruszamy kwestię pocisków do baterii Patriot: o tej sprawie, że Polska przekaże te pociski Ukrainie, pan prezydent nie był informowany i nie był konsultowany bezpośrednio - powiedział.

Dopytywany, czy w takim razie prezydent jako ostatni dowiedział się o przekazaniu pocisków, Margielski powiedział: - Jeszcze raz informuję: w kwestii przekazania pocisków do baterii Patriot prezydent Karol Nawrocki nie był informowany i nie był konsultowany. Pan wicepremier, pan minister obrony narodowej mija się z prawdą. To jest po prostu niepotrzebne brnięcie w kłamstwa.

Margielski był też poproszony o sprecyzowanie, czy decyzja ta nie była konsultowana z Nawrockim, czy może nie był on o niej informowany. - Z odpowiedzi, którą przekazałem, wynika jasno, że informacja o przekazaniu rakiet Patriot na Ukrainę nie została przekazana panu prezydentowi przed przekazaniem tych pocisków na Ukrainę - zaznaczył.

Sellin: niech inne kraje Zachodu dostarczają sprzęt Ukrainie

Poseł PiS Jarosław Sellin był pytany, co jest strasznego w przekazaniu Ukrainie pocisków do Patriotów. - Jestem dumny z tego, że mój rząd, w którym uczestniczyłem w 2022 i 2023 roku był głównym pomocnikiem Ukrainy, jeśli chodzi o dostarczanie sprzętu militarnego do obrony przed agresją rosyjską, ponieważ to było w polskim interesie narodowym, żeby Ukraina nie upadła - powiedział.

Stwierdził też, że Polska - granicząc z Rosją i Ukrainą - powinna jak najwięcej sprzętu magazynować w kraju i w ten sposób się zabezpieczać. - Niech inne kraje Zachodu taki sprzęt dostarczają Ukrainie - dodał.

Gajewska: polityczna hipokryzja powinna mieć pewne granice

Posłanka KO Aleksandra Gajewska oceniła natomiast, że "ma poczucie, że ta polityczna hipokryzja powinna mieć pewne granice". Według niej wspomniana granica "powinna być wyznaczana przez polską rację stanu i bezpieczeństwo Polski".

- Kiedy rozmawiamy o tym, w jaki sposób wspierać Ukrainę w tej agresji rosyjskiej, to przy donacjach nie mówimy o tym, że coś żeśmy komuś "oddali" i coś żeśmy "stracili". Trzymanie Rosjan i ich armii jak najdalej od Polski nie jest akcją charytatywną, tylko jest wpływaniem na polskie bezpieczeństwo - zaznaczyła Gajewska.

Pejo: powinniśmy prowadzić politykę transakcyjną z Ukrainą

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo był pytany, czy jego ugrupowanie jest dumne z tego, że wzięło udział w "licytacji" na pomoc przeznaczaną Ukrainie. - My w tej licytacji nie bierzemy udziału. W licytacji - jak słyszymy nawet w tym programie - biorą udział przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (...). Oni nie wiedzą, czy dobrze, że były te donacje za czasów PiS-u czy niedobrze - ocenił.

Pytany, co on sądzi o donacjach na rzecz Ukrainy, Pejo powiedział, że według niego "powinniśmy prowadzić politykę transakcyjną z Ukrainą". - Nie powinniśmy pozbywać się sprzętu wojskowego, którego w takiej ilości się pozbyliśmy, a jeżeli w ogóle przekazywaliśmy na początku konfliktu zbrojnego i nadal przekazujemy, to powinniśmy żądać od naszych sojuszników, od naszych partnerów w Unii Europejskiej, żeby nam ten sprzęt w różny sposób uzupełniali - mówił. Dodał, że powinniśmy również żądać wdzięczności i szacunku ze strony Ukrainy.

Scheuring-Wielgus: w kancelarii prezydenta mamy amatorów

- Skandaliczne, żałosne i obrzydliwe jest to, co pan przed chwilą powiedział odnośnie tego, że żąda pan wdzięczności od Ukraińców. Liczbę podziękowań ze strony Ukraińców odnośnie pomocy Polek i Polaków w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie można liczyć w dziesiątkach razy - powiedziała europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, nawiązując do wypowiedzi Peja.

Stwierdziła również, że opozycja używa takich słów i narracji nie "z troski o polskiego obywatela, o Polki i Polaków". - Robicie to tylko i wyłącznie, żeby bić pianę polityczną, ponieważ wyszło wam w sondażach, że wzniecanie awantury, nienawiści pomiędzy Polkami i Ukraińcami, to jest właśnie coś, na czym wam teraz zależy - oceniła polityczka.

Scheuring-Wielgus powiedziała następnie, że "w kancelarii prezydenta mamy amatorów i karierowiczów". - To nie są ludzie, którzy chcą, tak jak my, walczyć o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przecież im kompletnie nie zależy na tym, co się wydarzy za rok, za dwa lata, czy Rosjanie do nas przyjdą, czy nie przyjdą. (...) Nawrockiemu tylko i wyłącznie zależy na tym, i on się zwraca tylko i wyłącznie do radykałów i do prawicy, żeby wzniecać te podziały między nami - powiedziała.

Pasławska: Ukraina jest dzisiaj jak płonący dom sąsiada

O to, czy prezydent wiedział o przekazaniu Ukrainie rakiet do Patriotów była również pytana Urszula Pasławska z PSL. - General [Andrzej - red.] Kowalski, zastępca szefa BBN-u, uczestniczył w Komitetach Bezpieczeństwa i jest to po prostu kłamstwo, że to była niewiadoma - oceniła.

Dopytywana, czy w takim razie Margielski kłamał, mówiąc, że prezydent nie był o tej kwestii informowany, stwierdziła, że on "nie ma wiedzy". - Istotne jest to, co dzisiaj padło w kontekście Konfederacji, bo Konfederacja u podstawy swojego założenia, kiedy była tworzona, [Janusz - red.] Korwin-Mikke namawiał i bardzo jasno tłumaczył, że Polska powinna wyjść z NATO - powiedziała Pasławska.

- Ukraina jest dzisiaj jak płonący dom sąsiada. Jeżeli my wszyscy nie wesprzemy Ukrainy, to ten płomień przeniesie się na kolejne kraje, również do Polski - dodała.

OGLĄDAJ: Gajewska: trzymanie Rosjan i ich armii jak najdalej od Polski nie jest akcją charytatywną
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prezydent RPKancelaria Prezydenta RPKarol Nawrocki
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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