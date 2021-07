Czy w Polsce możliwe są obowiązkowe szczepienia? "Na dziś takiej decyzji nie podejmujemy"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał w czwartek w TVN24, że tempo szczepień w Polsce spada. - Teraz średnio dziennie mamy około 41-42 tysięcy szczepień pierwszą dawką - dodał. Zapowiedział, że jeśli dotychczasowe zachęty nie przyniosą efektów, ministerstwo wprowadzi kolejne scenariusze.

W Polsce spada zainteresowanie szczepieniami przeciwko koronawirusowi. - Każdy kraj w zakresie szczepień przeżywa swój punkt przesilenia - skomentował to w TVN24 w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że w każdym kraju jest to inny poziom wyszczepienia. - My jesteśmy na pułapie mniej więcej 56 procent, mówię tu o pierwszej dawce, i widzimy, że rzeczywiście liczba chętnych spada. Teraz średnio dziennie mamy około 41-42 tysięcy szczepień pierwszą dawką, drugą dawką w okolicach 200 tysięcy - poinformował.

"Loteria poniekąd trochę podtrzymała to zainteresowanie"

- Przygotowujemy różnego rodzaju inne zachęty, które mogłyby skłonić do szczepień - mówił. Jako najważniejszy projekt wymienił "jak najściślejszą współpracę z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zaangażowanie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym lekarzy pediatrów, do których często chodzimy z dziećmi i którym ufamy bezgranicznie, do promocji i zachęt w ramach Narodowego Programu Szczepień".

Skomentował też zapowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona o obostrzeniach dla osób, które nie są zaszczepione. Zdaniem Andrusiewicza takie działanie "to nie jest zachęta". - Wczoraj już na ulicach Francji pojawiły się dość spore grupy osób protestujących przeciw tym rozwiązaniom. My ostatnie, czego byśmy chcieli w Narodowym Programie Szczepień, to dyskusja z ludźmi na ulicach o tym, czy się szczepić, czy się nie szczepić, więc my na dziś takiej decyzji nie podejmujemy - wyjaśnił. Dodał, że poczekałby z oceną takich rozwiązań kilka tygodni.

Przypomniał, że jedną z zachęt do szczepień w Polsce jest loteria szczepionkowa. - Jeżeli obserwowaliśmy dynamikę spadkową, to ta loteria poniekąd trochę podtrzymała zainteresowanie szczepieniami i nie pozwoliła na bardziej drastyczne spadki - mówił.

Zapowiedział, że jeśli współpraca z POZ nie przyniesie efektów, to na pewno ministerstwo wprowadzi kolejne scenariusze. - Nie chciałbym, żebyśmy teraz na hura ruszyli ze wszystkimi rozwiązaniami, ze wszystkimi działaniami, które mają skłonić nas do szczepienia. Krok po kroku, każda zachęta idzie w następstwie wcześniejszej - powiedział.

"Wszystko w naszych rękach"

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany był w czwartek w Programie I Polskiego Radia, czy uważa, że czwarta fala pandemii jest nieuchronna. - Myślę, że tak, ale jestem przekonany, że to nie będzie taka skala jak w trzeciej fali - ocenił Kraska. Jak podkreślił, odsetek przetestowanych próbek, w których wykryto wariant Delta koronawirusa wzrósł z 8 procent w połowie czerwca do 27 procent obecnie, co, jak ocenił, wskazuje na dynamiczny wzrost udziału wariantu Delta w ogólnej liczbie zakażeń koronawirusem.

- Trudno w tej chwili powiedzieć, czy to będzie połowa sierpnia, czy wrzesień, czy październik. To będzie oczywiście zależało od liczby osób, które się zaszczepią, a więc jak zawsze wszystko w naszych rękach - ocenił.

Wiceminister podkreślił również, że w tym momencie w Polsce nie ma żadnych planów wprowadzania obowiązku szczepienia przeciw COVID-19. Dodał, że "obserwujemy sytuację, która dzieje się w Europie; to, że niektóre kraje planują wprowadzać szczepienia obowiązkowe, również bacznie obserwujemy".

- Na razie sytuacja w Polsce jest stabilna i takiego obowiązku na pewno nie planujemy - zaznaczył. Ocenił, że nie ma również potrzeby wprowadzać obowiązku szczepień dla medyków, gdyż ponad 90 procent osób wykonujących zawody medyczne jest już zaszczepionych.

Apel o przyspieszenie akcji szczepień

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oświadczyło w środę, że według jego szacunków do końca sierpnia 90 procent wszystkich zakażeń koronawirusem w Unii Europejskiej będzie wywołanych wariantem Delta.

W związku z tymi szacunkami Europejska Agencja Leków (EMA) zaapelowała o przyśpieszenie kampanii szczepień i podkreśliła, że do ochrony przed wysoce zaraźliwym wariantem niezbędne są dwie dawki szczepionki.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18, lat mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat

