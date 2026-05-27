"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż

Sejm
Dworczyk: nie mam poczucia, żeby ktoś chciał się licytować z Grzegorzem Braunem
Według najnowszego sondażu partyjnego IBRIS dla "Rzeczpospolitej" liderem pozostaje Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, które aby utworzyć rząd, musiałoby porozumieć się z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Sondaż IBRIS dla "RZ" daje Koalicji Obywatelskiej 30,9 proc. (spadek wobec 32 proc. z poprzedniego badania pod koniec kwietnia - red.).

PiS może liczyć na 25,4 proc. (wzrost z 23,2 proc.), a Konfederacja na 12,5 proc. (poprzednio 12 proc.). Dalej są Konfederacja Korony Polskiej - 8,8 (wzrost z 7,9 proc.) i Lewica - 8,4 proc. (spadek z 8,7 proc.).

Na PSL chciałoby głosować 3,9 proc. wyborców, na partię Razem 2,8 procent, a na Polskę 2050 - 2,1 proc. ankietowanych. Zdania nie miało 5,1 proc. respondentów, a do wyborów poszłoby 55,4 proc. uprawnionych.

Sondaż partyjny IBRIS. Maj 2026
Źródło zdjęcia: IBRIS dla "Rzeczpospolitej"

Sondaż IBRIS. Socjolog: Kaczyński musiałby porozumieć się z Braunem

"Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład koalicji 15 października może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją" – powiedział "Rzeczpospolitej" prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodał, że Jarosław Kaczyński, aby rządzić, musiałby porozumieć się nie tylko z formacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale również z Grzegorzem Braunem.

Sondaż IBRiS dla "Rz" przeprowadzono w dniach 22-23 maja metodą CATI na grupie 1067 osób.

Udostępnij:
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
