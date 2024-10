Zacięta walka na szczycie. Najnowszy sondaż

czytaj dalej

W Mołdawii zakończył się "wyborczy thriller". Referendum dotyczące wpisania akcesji do Unii Europejskiej do konstytucji podzieliło wyborców niemal po równo. Różnica na korzyść zwolenników integracji europejskiej wyniosła niespełna 14 tysięcy osób. W wyborach prezydenckich pierwszą turę wygrała prozachodnia prezydent Maia Sandu, ale potrzebna będzie druga tura. Znany mołdawski ekspert Evghenii Ceban ocenia, że taki wynik walki o prezydenturę to "zimny prysznic" dla zwolenników eurointegracji. Rzecznik KE podkreśla zaś, że wyniki pokazują, jak bardzo wymagająca jest walka z rosyjską ingerencją w proces wyborczy.