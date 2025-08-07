Logo strona główna
Polska

Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Nawrocki o "planie 21", euro i wieku emerytalnym
Źródło: TVN24
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, nieznaczną przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego badania pracowni Opinia24.

Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 75 proc. Polaków, z czego 56 proc. "zdecydowanie", a 19 proc. "raczej". Zdecydowanie nie weźmie w nich udziału 11 proc., a raczej 9 proc. badanych. 5 proc. nie wie jeszcze, czy poszłoby do lokali wyborczych.

Z badania przeprowadzonego tuż przed i w dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, na największą obecnie partię opozycyjną chce zagłosować 29 proc. uczestników sondażu. PiS nieznacznie wyprzedza Koalicję Obywatelską, którą zamierza poprzeć 28,2 proc. badanych.

Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów

Sondaż partyjny Opinia24 - preferencje w sierpniu

Trzecie miejsce na podium należy do Konfederacji. Swój głos planuje oddać na to ugrupowanie obecnie 14,2 proc. badanych. Kolejne zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 6 proc. Ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym zajmuje Lewica - 5,9 proc.

Pod progiem znalazły się Razem (4,1 proc.), Polska 2050 (3,4 proc.) i PSL (1,4 proc.). Na "inne partie" chce oddać swój głos 0,7 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7,1 proc.

Sondaż Opinia 24
Sondaż Opinia 24

W porównaniu z lipcowym badaniem tej pracowni poparcie straciły nieznacznie wszystkie ugrupowania z partyjnego podium. PiS miał w lipcu 29,2 proc. poparcia, KO 29,3 proc., a Konfederacja 14,9 proc. Poprawiły się notowania ugrupowania Grzegorza Brauna (poprzednio 5,6 proc.) i Lewicy (poprzednio 5,0 proc.). Straciła Polska 2050 marszałka Szymona Hołowni - w poprzednim badaniu 4,7 proc., oraz PSL wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza - poprzednio 1,8 proc.

Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

To Polacy sądzą o czterodniowym tygodniu pracy
To Polacy sądzą o czterodniowym tygodniu pracy

Autorka/Autor: am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

