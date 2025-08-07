Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera

Nawrocki o "planie 21", euro i wieku emerytalnym Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 75 proc. Polaków, z czego 56 proc. "zdecydowanie", a 19 proc. "raczej". Zdecydowanie nie weźmie w nich udziału 11 proc., a raczej 9 proc. badanych. 5 proc. nie wie jeszcze, czy poszłoby do lokali wyborczych.

Z badania przeprowadzonego tuż przed i w dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, na największą obecnie partię opozycyjną chce zagłosować 29 proc. uczestników sondażu. PiS nieznacznie wyprzedza Koalicję Obywatelską, którą zamierza poprzeć 28,2 proc. badanych.

Sondaż partyjny Opinia24 - preferencje w sierpniu

Trzecie miejsce na podium należy do Konfederacji. Swój głos planuje oddać na to ugrupowanie obecnie 14,2 proc. badanych. Kolejne zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 6 proc. Ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym zajmuje Lewica - 5,9 proc.

Pod progiem znalazły się Razem (4,1 proc.), Polska 2050 (3,4 proc.) i PSL (1,4 proc.). Na "inne partie" chce oddać swój głos 0,7 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7,1 proc.

Sondaż Opinia 24

W porównaniu z lipcowym badaniem tej pracowni poparcie straciły nieznacznie wszystkie ugrupowania z partyjnego podium. PiS miał w lipcu 29,2 proc. poparcia, KO 29,3 proc., a Konfederacja 14,9 proc. Poprawiły się notowania ugrupowania Grzegorza Brauna (poprzednio 5,6 proc.) i Lewicy (poprzednio 5,0 proc.). Straciła Polska 2050 marszałka Szymona Hołowni - w poprzednim badaniu 4,7 proc., oraz PSL wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza - poprzednio 1,8 proc.

Badanie zrealizowano w dniach 4-6 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).