Kaczyński pytany o działania PiS po śmierci Skrzypek Źródło: TVN24

Nigdy żadnego sprzeciwu w tej sprawie żeśmy nie usłyszeli - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się tak do pytania, czy rodzina Barbary Skrzypek wyraziła zgodę na działania PiS po jej śmierci. Partia forsuje narrację, jakoby śmierć miała związek z przesłuchaniem jako świadka kilka dni wcześniej. Kaczyński ocenił, że "jeżeli mamy do czynienia z wydarzeniem o charakterze publicznym, a to było niewątpliwe wydarzenie o charakterze publicznym, to można o nim mówić".

Barbara Skrzypek, wieloletnia była współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę 15 marca. Jak wykazała sekcja zwłok kobieta zmarła na rozległy zawał.

Kilka dni wcześniej, w środę 12 marca, była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym "dwóch wież". Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, twierdzą, że istnieje związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. W przestrzeni publicznej regularnie poruszają temat jej śmierci i rozpowszechniają swoją narrację.

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: Śmierć Barbary Skrzypek. Jak zbudowano przekaz "pierwsza ofiara reżimu"

Prezes PiS po przesłuchaniu rozmawiał ze Skrzypek telefonicznie. O tym, że doszło do tej rozmowy, poinformował już po jej śmierci. Skrzypek współpracowała z Kaczyńskim przez ponad 30 lat. Była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. W latach 80., w czasach PRL, pracowała w Urzędzie Rady Ministrów u boku czterech premierów PRL: Józefa Pińkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego.

Kaczyński: to wydarzenie o charakterze publicznym, można o nim mówić

W środę na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany przez Fakty "TVN", czy rodzina Barbary Skrzypek wyraziła zgodę na to, co robi PiS.

- Pani, świętej pamięci niestety dzisiaj, Barbara Skrzypek była z nami przez 30 lat - tak naprawdę dłużej, przez trzydzieści kilka lat - bardzo mocno związana. I w związku z tym sądzę, że mamy prawo o jej śmierci, jej okolicznościach mówić to, co po prostu jest faktem - stwierdził Kaczyński.

- A jeżeli chodzi o postawę rodziny, to nigdy żadnego sprzeciwu w tej sprawie żeśmy nie usłyszeli - dodał.

Jarosław Kaczyński Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Według niego "jeżeli mamy do czynienia z wydarzeniem o charakterze publicznym, a to było niewątpliwe wydarzenie o charakterze publicznym, to można o nim mówić".