Polska

"Prezydent jest związany uchwałą Sejmu". Duda o ślubowaniu sędziów

Karol Nawrocki, Andrzej Duda
Ceremonia ślubowania szóstki sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie
Źródło: TVN24
Nie może być tak, że prezydent na przykład przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany przez Sejm. Albo tylko od niektórych - ocenił były prezydent Andrzej Duda. Komentował rolę prezydenta przy odbiorze ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił, głowa państwa jest w tej sprawie "związana uchwałą Sejmu".

W czwartek czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. W uroczystości wzięli udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i byli prezesi TK. W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga wybranych wtedy sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Były prezydent Andrzej Duda w rozmowie na youtube'owym kanale Krzysztofa Szczuckiego odniósł się do sytuacji wokół zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak zaznaczył, "złożenie ślubowania wobec prezydenta jest elementem koniecznym" i stanowi warunek sine qua non [konieczny, nieodzowny - red.] objęcia urzędu. Dodał, że bez tego aktu osoby wybrane przez Sejm "nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

Andrzej Duda
Duda o ślubowaniu sędziów TK: prezydent jest związany uchwałą Sejmu

- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu. I to nie może być tak, że prezydent na przykład przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany przez Sejm. Albo tylko od niektórych. No nie. Więc tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna (...), prezydent jest tą decyzją Sejmu związany - powiedział Duda.

Jednocześnie skrytykował pomysł składania ślubowania poza Pałacem Prezydenckim czy w formie nagrania wideo, które zostałoby przesłane Karolowi Nawrockiemu. Określił je jako "kpiny", podkreślając, że wiadomo, jak wygląda procedura i ślubowanie nie może być zastępowane działaniami symbolicznymi.

Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska

Zdaniem byłego prezydenta Karol Nawrocki ma prawo szczegółowo przeanalizować proces wyboru sędziów, w tym ich kwalifikacje, oraz żądać dodatkowych wyjaśnień czy spotkań z kandydatami. W opinii Dudy mieści się to w ramach konstytucyjnych uprawnień. Zaznaczył, że przepisy nie określają terminu na podjęcie decyzji - użyte w nich pojęcie "niezwłocznie" jest nieostre i może być przedmiotem sporów interpretacyjnych.

- Niezwłocznie to znaczy jednak, że jeżeli [prezydent - red.] ma wątpliwości, to ma prawo oczekiwać wyjaśnienia tych wątpliwości. Więc to jest bardzo niejasna materia prawna. Tutaj mamy do czynienia z pojęciami, które są pojęciami nieostrymi. (...) Teoretycznie prezydent może tutaj zwlekać. Oczywiście ktoś kiedyś może próbować teoretycznie pociągnąć go do odpowiedzialności konstytucyjnej z tego tytułu, ale znów teoretycznie, bo wszyscy wiemy, jak to jest z odpowiedzialnością konstytucyjną u nas - powiedział Duda.

Po ślubowaniu w Sejmie Duda napisał na X: "Jeśli Prezydent RP nie jest osobiście obecny przy czynności, to twierdzenie, że czynność odbywa się 'wobec Prezydenta RP' jest oczywiście nieprawdziwe". W ten sposób nawiązał do formuły wygłaszanej przez ślubujących, którzy zwracali się do prezydenta mimo jego nieobecności.

Sejm wybrał sędziów TK

Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 marca. Po odebraniu w minionym tygodniu ślubowań od sędzi Bentkowskiej i sędziego Szostka, czworo sędziów TK, którzy nie otrzymali zaproszenia od prezydenta, wysłało do niego pismo z pytaniem o datę przyjęcia ich ślubowań. Podkreślali, że zostali wybrani w ten sam sposób jak sędziowie, którzy złożyli ślubowanie i chcą jak najszybciej rozpocząć wykonywanie obowiązków sędziego TK.

W momencie, gdy Sejm dokonywał w marcu wyboru sędziów, w Trybunale Konstytucyjnym było sześć wakatów. TK liczył więc wtedy dziewięciu sędziów na 15 stanowisk sędziowskich.

