Polska Ślubowanie nowej RPO, posłowie PiS wyszli z sali. "Totalny upadek" Oprac. Justyna Sochacka |

Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich, posłowie PiS wychodzą z sali Źródło wideo: sejm.gov.pl

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Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie podczas środowego posiedzenia Sejmu. Gdy wchodziła na mównicę, większość posłów PiS, w tym członkowie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, zaczęła wychodzić z sali plenarnej. W ławach opozycji, jak widać na nagraniach z Sejmu, pozostali politycy Konfederacji i pojedynczy politycy PiS.

Posłowie PiS opuszczają salę podczas ślubowania Sylwii Gregorczyk-Abram

Po złożonym przez nową rzeczniczkę praw obywatelskich ślubowaniu, politycy PiS zaczęli wracać na swoje miejsca.

- Nie chcę być złośliwy, ale widzę, że wszystkie podziały rozumu wam nie dały - zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nawiązując do rozłamu w PiS.

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Siemoniak o zachowaniu posłów PiS: totalny upadek

Zachowanie polityków PiS skomentował minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (Koalicja Obywatelska).

"Posłowie PiS, którzy gremialnie wychodzili z sali i zakłócali ślubowanie Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram nie szanują własnego państwa i nie godzą się z decyzjami demokratycznej większości. Ich zachowanie nie ma też nic wspólnego także z elementarną kulturą osobistą" - napisał. "Totalny upadek PiS!" - ocenił.

Posłowie PiS, którzy gremialnie wychodzili z sali i zakłócali ślubowanie Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram nie szanują własnego państwa i nie godzą się z decyzjami demokratycznej większości. Ich zachowanie nie ma też nic wspólnego także z elementarną kulturą… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 29, 2026 Rozwiń

Sylwia Gregorczyk-Abram nową rzeczniczką praw obywatelskich

Gregorczyk-Abram zastąpiła na stanowisku RPO profesora Marcina Wiącka. W połowie lipca sejmowa większość wyraziła poparcie dla wyboru Gregorczyk-Abram. Następnie zgodę na jej powołanie wyraził Senat.

Kandydaturę Gregorczyk-Abram na RPO wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Kontrkandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, w III RP związany ze środowiskiem PiS, szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy Gregorczyk-Abram była jedną z twórców inicjatywy "Wolne Sądy" powstałej na fali protestów społecznych w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 roku. Była zaangażowana też w Komitet Obrony Sprawiedliwości skupiający 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz niezależności sądów i niezależności sędziów.

W maju 2025 roku Gregorczyk-Abram została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o RPO rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje - jedna trwa pięć lat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, skończyła się 23 lipca.