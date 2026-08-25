Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest oświadczenie
"Prokurator Generalny informuje, że w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto" - czytamy w oświadczeniu.
Jak dodał prokurator generalny Waldemar Żurek, postępowanie ma charakter "dynamiczny". "Pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" - czytamy.
"Ze względu na dobro prowadzonego postępowania oraz tajemnicę śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie wszystkich informacji dotyczących charakteru podejmowanych czynności procesowych, które budzą zainteresowanie opinii publicznej, a w szczególności ich treści" - głosi oświadczenie.
Finansowane przez Zondacrypto, teraz pod lupą śledczych
Prokuratura wymieniła jednak szereg organizacji i wydarzeń, których finansowanie przez Zondacryto jest przedmiotem śledztwa. Jak napisano, "w oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy" weryfikowane są informacje "dotyczące możliwości popełnienia przestępstw" w związku z finansowaniem:
- fundacji byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro,
- fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut,
- Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza,
- konferencji środowisk konserwatywnych CPAC,
- ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
- działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.
Jak zaznaczył Żurek w oświadczeniu, "najbliższe dni będą czasem intensywnej pracy Policji i Prokuratury". W związku z tym zaapelował o "cierpliwość i wyrozumiałość oraz uwzględnienie, że zakres przekazywanych informacji musi mieć na względzie dobro prowadzonego śledztwa".
"O kolejnych postępach będziemy informować w zakresie, w jakim pozwolą na to etap postępowania oraz obowiązujące przepisy prawa" - zakończył.
Żurek o przełomie w śledztwie
Wcześniej we wtorek Waldemar Żurek poinformował w Sejmie dziennikarzy, że w śledztwie "jest przełom". Kilkukrotnie dopytywany przez dziennikarzy odmawiał jednak odpowiedzi, powołując się na tajemnicę śledztwa.
Nie potwierdził też doniesień, jakoby prezes Zondacrypto Przemysław Kral miał zostać świadkiem koronnym. - Nie będę tutaj żadnych informacji na ten temat udzielał. Musicie państwo to zrozumieć. Naprawdę będę konsekwentny i prosiłbym o opinię publiczną o cierpliwość - ucinał minister.
Również we wtorek poseł KO Roman Giertych ogłosił, że "od maja tego roku pełni funkcję obrońcy Przemysława Krala".