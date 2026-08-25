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Polska

Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest oświadczenie

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Zondacrypto
Waldemar Żurek o "przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał oświadczenie dotyczące śledztwa w sprawie Zondacrypto. Jak czytamy, ma ono "dynamiczny" charakter i doprowadziło do "istotnego przełomu".

"Prokurator Generalny informuje, że w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodał prokurator generalny Waldemar Żurek, postępowanie ma charakter "dynamiczny". "Pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" - czytamy.

"Ze względu na dobro prowadzonego postępowania oraz tajemnicę śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie wszystkich informacji dotyczących charakteru podejmowanych czynności procesowych, które budzą zainteresowanie opinii publicznej, a w szczególności ich treści" - głosi oświadczenie.

Finansowane przez Zondacrypto, teraz pod lupą śledczych

Prokuratura wymieniła jednak szereg organizacji i wydarzeń, których finansowanie przez Zondacryto jest przedmiotem śledztwa. Jak napisano, "w oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy" weryfikowane są informacje "dotyczące możliwości popełnienia przestępstw" w związku z finansowaniem:

  • fundacji byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro,
  • fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut,
  • Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza,
  • konferencji środowisk konserwatywnych CPAC, 
  • ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
  • działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Jak zaznaczył Żurek w oświadczeniu, "najbliższe dni będą czasem intensywnej pracy Policji i Prokuratury". W związku z tym zaapelował o "cierpliwość i wyrozumiałość oraz uwzględnienie, że zakres przekazywanych informacji musi mieć na względzie dobro prowadzonego śledztwa".

"O kolejnych postępach będziemy informować w zakresie, w jakim pozwolą na to etap postępowania oraz obowiązujące przepisy prawa" - zakończył.

Żurek o przełomie w śledztwie

Wcześniej we wtorek Waldemar Żurek poinformował w Sejmie dziennikarzy, że w śledztwie "jest przełom". Kilkukrotnie dopytywany przez dziennikarzy odmawiał jednak odpowiedzi, powołując się na tajemnicę śledztwa.

Nie potwierdził też doniesień, jakoby prezes Zondacrypto Przemysław Kral miał zostać świadkiem koronnym. - Nie będę tutaj żadnych informacji na ten temat udzielał. Musicie państwo to zrozumieć. Naprawdę będę konsekwentny i prosiłbym o opinię publiczną o cierpliwość - ucinał minister.

Również we wtorek poseł KO Roman Giertych ogłosił, że "od maja tego roku pełni funkcję obrońcy Przemysława Krala".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prokuratura KrajowaWaldemar Żurek
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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