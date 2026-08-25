Polska Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest oświadczenie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Waldemar Żurek o "przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Prokurator Generalny informuje, że w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodał prokurator generalny Waldemar Żurek, postępowanie ma charakter "dynamiczny". "Pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" - czytamy.

"Ze względu na dobro prowadzonego postępowania oraz tajemnicę śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie wszystkich informacji dotyczących charakteru podejmowanych czynności procesowych, które budzą zainteresowanie opinii publicznej, a w szczególności ich treści" - głosi oświadczenie.

Finansowane przez Zondacrypto, teraz pod lupą śledczych

Prokuratura wymieniła jednak szereg organizacji i wydarzeń, których finansowanie przez Zondacryto jest przedmiotem śledztwa. Jak napisano, "w oparciu o zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy" weryfikowane są informacje "dotyczące możliwości popełnienia przestępstw" w związku z finansowaniem:

fundacji byłego Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro,

fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut,

Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza,

konferencji środowisk konserwatywnych CPAC,

ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Oświadczenie Prokuratora Generalnego dotyczące śledztwa w sprawie giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto: ⬇️https://t.co/KLsmDujdZ6 — Prokuratura (@PK_GOV_PL) August 25, 2026 Rozwiń Źródło: X/Prokuratura Krajowa

Jak zaznaczył Żurek w oświadczeniu, "najbliższe dni będą czasem intensywnej pracy Policji i Prokuratury". W związku z tym zaapelował o "cierpliwość i wyrozumiałość oraz uwzględnienie, że zakres przekazywanych informacji musi mieć na względzie dobro prowadzonego śledztwa".

"O kolejnych postępach będziemy informować w zakresie, w jakim pozwolą na to etap postępowania oraz obowiązujące przepisy prawa" - zakończył.

Żurek o przełomie w śledztwie

Wcześniej we wtorek Waldemar Żurek poinformował w Sejmie dziennikarzy, że w śledztwie "jest przełom". Kilkukrotnie dopytywany przez dziennikarzy odmawiał jednak odpowiedzi, powołując się na tajemnicę śledztwa.

Nie potwierdził też doniesień, jakoby prezes Zondacrypto Przemysław Kral miał zostać świadkiem koronnym. - Nie będę tutaj żadnych informacji na ten temat udzielał. Musicie państwo to zrozumieć. Naprawdę będę konsekwentny i prosiłbym o opinię publiczną o cierpliwość - ucinał minister.

Również we wtorek poseł KO Roman Giertych ogłosił, że "od maja tego roku pełni funkcję obrońcy Przemysława Krala".