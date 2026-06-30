Polska "Oczywiście złożymy zażalenie". Pełnomocnicy Birgfellnera komentują Kamila Grenczyn |

Dubois o umorzeniu śledztwa w sprawie "dwóch wież". "Strony dowiadują się ostatnie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował we wtorek o umorzeniu śledztwa dotyczącego "dwóch wież". Sprawa ta wyszła na jaw w 2019 roku i związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w Warszawie. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.

Decyzję komentował w TVN24 mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik Birgfellnera. - Okazuje się, że prokuratura kontaktuje się ze stronami za pośrednictwem zaprzyjaźnionych mediów, także strony dowiadują się ostatnie (...), ale taka jest rzeczywistość w polskiej prokuraturze - mówił, wskazując w tym kontekście Radio Wnet.

- Nie wiemy, jakie są motywy, bo nie dostaliśmy oczywiście tego postanowienia i wiemy tylko o tym w tej chwili od mediów - dodał.

Dubois: obyczaje w prokuraturze okręgowej są dalekie od standardu

Dubois był też pytany o fragment komunikatu prokuratury, w którym poinformowano, że "do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, prokuratura okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia". - Powiem szczerze, że obyczaje w prokuraturze okręgowej są dalekie od standardu, który ja znam w kodeksie - powiedział.

Zapowiedział również, że zostanie złożone zażalenie na decyzję prokuratury.

Giertych: oczywiście składamy zażalenie

Na platformie X decyzję prokuratury skomentował też Roman Giertych, drugi pełnomocnik Birgfellnera. "W sprawie II wież oczywiście składamy zażalenie, ale bez uchylenia przez TK przepisów, które zabetonowały prokuraturę dla PiS" - zapowiedział.

Więcej szczegółów wkrótce.

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