W środę Sławomir Mentzen był pytany w Radiu Zet, czy dogadałby się z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie paktu senackiego PiS-Konfederacja, który zasugerował Przemysław Czarnek.

- Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim - odparł.

Lider Konfederacji przyznaje jednak, że mógłby na ten temat porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Jego zdaniem, byłoby to lepsze rozwiązanie, gdyż - jak ocenił - prezydent nie jest liderem żadnej partii politycznej.

- Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie - mówił. - Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – zaznaczył Mentzen.

Następnie podkreślił, że Karol Nawrocki byłby jego zdaniem "świetnym gospodarzem takiego porozumienia".

