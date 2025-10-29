"Słabo to wygląda, panie Zbyszku". Wicemarszałek Sejmu w "Kropce nad i" o kolejnych krokach

Zgorzelski: Ziobro nie jest człowiekiem odważnym Źródło: TVN24

W środę gościem "Kropki nad i" w TVN24 był wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PSL Piotr Zgorzelski, który był pytany o wtorkowy wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były szef MS popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Według gościa TVN24 "Ziobro nie jest człowiekiem odważnym". - Gdyby był człowiekiem odważnym, to nie pozwoliłby na to, aby osoba z jego otoczenia, jego podwładny podpisywał wniosek na 25 milionów dla CBA na zakup tego paskudnego narzędzia, jakim był Pegasus, tylko zrobiłby to sam - stwierdził.

- Słabo to wygląda, panie Zbyszku, bo odpowiedzialność zrzucił pan na młodego człowieka, pana (byłego wiceszefa MS Michała - red.) Wosia - powiedział Zgorzelski.

Kiedy Sejm zajmie się immunitetem Ziobry?

Wicemarszałek zapewnił, że Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości "tak szybko, jak tylko można". - Jeżeli także adresat (Ziobro - red.) odbierze ten wniosek, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu może się zebrać komisja regulaminowa i rozpatrzyć ten wniosek. Albo na kolejnym listopadowym posiedzeniu, albo na pierwszym grudniowym ten temat powinien być rozstrzygnięty - wyjaśnił.

Zgorzelski poinformował również, że sejmowa komisja regulaminowa będzie pracowała nawet jeśli Ziobro się na nią nie stawi. - Jesteśmy zdeterminowani, aby ten chocholi taniec wokół pana ministra sprawiedliwości zakończyć, żeby ludzie dowiedzieli się naprawdę, na czym polegało wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości - podkreślił.

W ostatnim czasie Ziobro miał przebywać w Budapeszcie, gdzie wspólnie z byłym wiceszefem MS, Marcinem Romanowskim, brali udział w pokazie filmu. Drugi polityk, który jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, otrzymał na Węgrzech azyl polityczny.

Zgorzelski pytany, czy Ziobro będzie miał odwagę wrócić do Polski, ocenił, że "jedynym usprawiedliwieniem jest tylko stan zdrowia". - Niemniej jednak nawet zły stan zdrowia nie powinien spowalniać procesu wymiaru sprawiedliwości, bo kto przewinił, to musi być ukarany - podkreślił.

